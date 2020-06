"Enkel witte cipiers mogen agent bewaken die George Floyd doodde” mvdb

Acht gekleurde cipiers zijn geweerd uit het gedeelte van de gevangenis waar Derek Chauvin, de politieagent die wordt beschuldigd van het doden van George Floyd, werd vastgehouden. Alleen witte gevangenbewaarders mogen hem bewaken of met hem communiceren. Reden voor het achttal om een discriminatieklacht in te dienen bij de staat Minnesota, schrijft de Washington Post.

Een van hen, die zichzelf omschrijft als een vrouw van gemengde afkomst, stelde dat Chauvin een speciale behandeling heeft gekregen in het Ramsey County Adult Detention Center in de stad St. Paul. In een verklaring zegt ze beveiligingsbeelden te hebben gezien van een witte vrouwelijke luitenant, die op 30 mei “speciale toegang” tot Chauvins cel had gekregen, op Chauvins bed zat en hem toestond haar mobiele telefoon te gebruiken.

Alle acht cipiers waren aan het werk op 29 mei toen Chauvin werd aangehouden. Terwijl de gevangenis zich voorbereidde op de aankomst van Chauvin, werden alle medewerkers van kleur opgetrommeld en moesten ze zich melden op de derde verdieping, weg van de vijfde. Daar werd Chauvin ondergebracht en al het personeel op die etage werd vervangen door witte medewerkers, aldus de klacht. De gekleurde medewerkers mochten evenmin de agent naar zijn cel vervoeren.

De dood van Floyd eind mei werd door omstanders gefilmd en heeft wereldwijd geleid tot een storm van verontwaardiging en protesten tegen politiegeweld en racisme.