"Enige verklaring is dat advocaat onder één hoedje speelt met rechter": doodstraf Iraanse VUB-gastdocent uitvoerbaar nadat advocaat beroep niet indient sam

18u47

Bron: belga 4 RV De advocaat van Ahmadreza Djalali, een Iraans-Zweedse wetenschapper en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft geen beroep aangetekend tegen diens veroordeling tot de doodstraf. Djalali had hem nochtans de opdracht gegeven dat wel te doen.

"De enige verklaring is dat die advocaat onder één hoedje speelt met rechter Salavati van de Iraanse Revolutionaire Rechtbank, die dr. Djalali na fysieke en psychologische marteling, zonder eerlijk of openbaar proces tot de doodstraf veroordeelde", zegt Gerlant van Berlaer, een collega van Djalali en spoedarts aan het UZ Brussel, aan Belga.

Doodstraf

Djalali zit sinds april 2016 in Teheran opgesloten en werd op 21 oktober ter dood veroordeeld, zegt Van Berlaer. Hij wordt door de Iraanse rechtbank beschuldigd van samenwerking met vijandelijke staten en activiteiten tegen de Iraanse nationale veiligheid, maar daar zou nooit enig bewijs voor geleverd zijn.

"Het is duidelijk dat de enige vergissing die Djalali - internationaal gerespecteerd door de wetenschappelijke wereld - ooit maakte, is dat hij met collega's van verschillende landen samenwerkte om de opvang van slachtoffers van rampen te verbeteren, onder meer in zijn eigen geliefde thuisland."

Na zijn terdoodveroordeling kreeg Djalali drie weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen zijn vonnis, maar zijn echtgenote liet Van Berlaer gisteren weten dat zijn advocaat dat niet gedaan heeft, ook al had Djalali hem de opdracht gegeven dat wel te doen. "Zonder beroep is het doodvonnis uitvoerbaar", vreest Van Berlaer.

Protest

Sinds de terdoodveroordeling van Djalali ijveren de VUB, het UZ Brussel en Amnesty International samen met de collega's van de prof voor de vrijwaring van zijn rechten. De opgestarte petities werden intussen door 268.000 mensen ondertekend. Donderdag gaat samen met Amnesty International een protestdemonstratie door voor de Iraanse ambassade in Brussel.

Photo News