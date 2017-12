"En leid ons niet in bekoring": paus wil tekst van Onze Vader aanpassen JC

15u58

Bron: The Guardian 0 AFP Paus Franciscus. Paus Franciscus heeft opgeroepen de tekst van het Onze Vader in verschillende vertalingen te wijzigen. De woorden zouden immers impliceren dat God ons op de proef stelt.

Dat is onder andere het geval in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Italiaanse vertalingen van het Onze Vader. De zin "En leid ons niet in bekoring" is volgens de paus geen correcte vertaling van het gebed dat Jezus Christus ons onderwezen heeft.

In een interview met Italiaanse media heeft de paus gezegd dat de woorden duidelijker zouden moeten stellen dat het niet God is die de mensen tot zonden verleidt. Zoals in de Franse vertaling: 'Et ne nous laisse pas entrer en tentation' ('Sta niet toe dat wij in bekoring komen').

"Ik ben degene die tekortschiet. Het is niet God die me in de verleiding brengt, om dan te tonen hoe ik gefaald heb", meent de paus. "Een vader doet dat niet. Een vader helpt je meteen weer op te staan. Het is Satan die ons in verleiding brengt."

Bijbel

Het Onze Vader, dat door miljoenen Christenen in de hele wereld gebeden wordt, vindt zijn oorsprong in de bijbel. Het is gebaseerd op passages in de Evangelies van Mattheüs en Lucas.

Volgens paus Franciscus sluit de Franse vertaling beter aan bij de originele tekst in de het Nieuwe Testament, die duidelijk maakt dat het Satan is die ons in verleiding brengt.