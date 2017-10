"Emma is zes jaar, 64 centimeter groot en weegt 4,6 kilo: "Misschien is ze de enige ter wereld" AD/KDM

06u00 0 Milan Rinck Emma Van der Linden is zes. Met haar 64 centimeter en 4,6 kilo heeft ze de maten van een gemiddelde meisjesbaby van zes maanden, maar haar frêle lijfje heeft de verhoudingen van een volwassene. Het kind lijdt aan een onbekende variant van dwerggroei, waarvan de genetische code nog niet ontrafeld is. "Mogelijk is ze enige ter wereld", zeggen haar Nederlandse mama en papa.

Eens je Emma gezien hebt, vergeet je het meisje nooit meer. Is het haar kamervullende glimlach? Of toch dat poppenlijfje dat niet aan een kind, noch aan de meest gekende vorm van dwerggroei doet denken? Dat horen de ouders dagelijks in de reacties op straat. "In een rij in de Efteling is Émma de attractie en maken omstaanders stiekem foto's", zegt mama Judith (30), zelf kraamverpleegkundige, die er soms erg geïrriteerd van wordt. Papa Robert van der Linden (32), ook verpleger, wil net wél horen wat de mensen zeggen en loopt in de stad daarom wel eens opzettelijk tien meter achter zijn gezin aan. "Best grappige conversaties. We nemen het niemand kwalijk. Emma ís gewoon heel bijzonder."



Zeldzame variant

Zo bijzonder dat de artsen die jarenlang Emma's DNA binnenstebuiten keerden, nog altijd niet precies weten welke afwijking het meisje uit Nieuw-Lekkerland, een gemeente nabij Rotterdam, heeft. Dat het primordiale dwerggroei is, staat vast. Daar moet het een zeldzame variant van zijn. Dokters stelden die diagnose enkel aan de hand van Emma's uiterlijk. Wáár de genetische afwijking precies zit op het DNA, is voorlopig een onopgelost raadsel. Het grootste verschil met de veel frequentere dwerggroeivariant 'achondroplasie' is dat Emma's lichaampje volwassen verhoudingen heeft. Ze is piepklein, maar het klopt. De kans zou reëel zijn dat Emma de enige op de wereld is.

rv

Alleen beetje yoghurt

Voor Emma gaat slapen, eet ze op papa's arm nog een paar lepeltjes Griekse yoghurt. Dat is het enige wat haar maag verdraagt. Onder haar pyjamaatje bungelt de sonde. Elke dag krijgt ze 450 milliliter vloeibaar voedsel rechtstreeks in de maag, via een gaatje in haar buik. Veertig milliliter per voeding per keer, meer kan ze niet aan. De medische complicaties van haar dwerggroei zijn niet min.





Hoe gaan de ouders van Emma en haar zusje om met de zorg die ze nodig heeft? Lees het hele verhaal in HLN+, exlcusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!