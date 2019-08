“Emiraten bombarderen regeringstroepen Jemen” tvc

29 augustus 2019

16u43

Bron: ANP 0 De Jemenitische regering zegt dat haar troepen zijn gebombardeerd door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat gebeurde volgens het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken in de zuidelijke steden Aden en Zinjibar.

In het gebied zijn gevechten gaande tussen de troepen van de door Saudi-Arabië gesteunde regering van president Hadi en separatisten. Die hebben eerder steun en training gehad van de VAE. De Emiraten hebben nog niet gereageerd op de beschuldiging dat ze luchtaanvallen uitvoerden op regeringstroepen.

De Emiraten traden in 2015 toe tot de internationale coalitie die Hadi weer aan de macht wil helpen. Die wordt aangevoerd door Saudi-Arabië. De Jemenitische onderminister van Buitenlandse Zaken roept die machtige bondgenoot op "de legitieme regering te steunen en een einde te maken aan deze illegale en ongerechtvaardigde militaire escalatie".

De regering van Hadi en de separatisten werkten voorheen samen. Ze hadden een gezamenlijke vijand in de Houthi-rebellen die onder meer hoofdstad Sanaa in handen hebben. De relatie tussen de bondgenoten verzuurde echter en de separatisten, die een onafhankelijk Zuid-Jemen willen, liepen Aden enkele weken geleden onder de voet.

De strijd in Zuid-Jemen is nog in volle gang. Regeringstroepen trokken deze week Aden weer binnen, maar de separatisten zeggen dat ze die belangrijke havenstad weer helemaal in handen hebben. "Ons plan is de binnenvallende troepen uit het zuiden te verjagen", zegt een woordvoerder van de separatistische Zuidelijke Overgangsraad.