"Elke tien minuten sterft in Iran iemand aan coronavirus” YV

19 maart 2020

14u47

Bron: The Hill 16 Een Iraanse gezondheidsofficier heeft aangekondigd dat in Iran elke tien minuten een persoon sterft aan gevolgen van het coronavirus. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van gezondheid heeft dat meegedeeld op Twitter.

“Gebaseerd op onze informatie, sterft elke 10 minuten een persoon aan het coronavirus en worden elk uur 50 nieuwe mensen besmet in Iran”, deelt Kianush Jahapur. Verder roept hij ook om goed na te denken over verplaatsingen en reizen.

Iran is het land in het Midden-Oosten dat het hardst getroffen werd door het virus. Het aantal besmettingen en het dodental blijft oplopen. Momenteel zijn er 11.413 actieve gevallen in het land, zijn er 1.284 doden geteld en herstelden er al 5.710 mensen van het virus.

Meer over Iran