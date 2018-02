"Elke minuut slaan tientallen granaten in": opnieuw burgerdoden bij aanvallen op Oost-Ghouta TTR

22 februari 2018

10u25

Bron: Belga 0 Bij nieuwe aanvallen op het rebellengebied Oost-Ghouta in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn vandaag zeker dertien mensen omgekomen en minstens 120 gewonden gevallen. Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Onder de doden zijn er drie kinderen.

Zowat tweehonderd granaten hebben in de loop van de ochtend het gebied getroffen. "Elke minuut slaan tientallen granaten in", zegt activist Masen al-Schami. Hulpverleners kunnen zodoende niet bij de gewonden raken.

Oost-Ghouta beleeft al enkele dagen één van de ergste aanvalsgolven van de burgeroorlog die al zeven jaar duurt. Sinds zondag zijn volgens het SOHR al minstens 320 burgers omgekomen, meer dan 1.700 raakten gewond. Oost-Ghouta is één van de laatste gebieden die nog onder controle van opstandelingen staan.

Merkel: "Kinderen worden vermoord"

Internationaal klinkt felle kritiek op de aanhoudende beschietingen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel veroordeelde de bombardementen. "Het Syrische regime vecht niet tegen terroristen, maar tegen haar eigen burgers. Kinderen worden vermoord, ziekenhuizen worden vernietigd. We moeten er alles aan doen om deze slachtpartij te stoppen", aldus Merkel.

Volgens een woordvoerder van het Kremlin is de situatie in Oost-Ghouta de verantwoordelijkheid van de landen die terroristen in de regio steunen. "Iran, Syrië en Rusland horen daar niet bij."