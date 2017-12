"Elke kerst legde ik pakjes voor Matt onder de boom. Zes jaar na zijn verdwijning zal mijn zoon er nu weer zelf bij zijn" Joeri Vlemings

13u11

Bron: The Telegraph 0 Pauline Green Matthew Green, met zijn ouders Pauline en Jim. Het Britse gezin Green uit Kent maakte erg donkere tijden mee. Zoon Matthew verdween zes jaar geleden, na een plotse psychose. Een dag, een week, een maand, plots járen was de twintiger spoorloos. Tot vorig jaar in mei. Deze kerst zal hij eindelijk weer bij zijn ouders Pauline en Jim mee aan tafel schuiven.

"Slechts één keer in de zes jaar dat hij vermist was, vreesde ik het ergste", schrijft mama Pauline in haar blog voor The Telegraph. "Een vriendin sms'te dat ze aan mij dacht, 'na die vondst van de politie'. Ik zette het nieuws aan. Er was een lijk gevonden in de buurt van Kent, waar we wonen. Mijn hart stond bijna stil, toen ze het moment van overlijden schatten op vier jaar geleden. Dat was exact even lang als Matthew verdwenen was." Een journalist kon Pauline al snel bevestigen dat het niet Matthew was. "Ergens wist ik dat hij nog leefde en dat Jim en ik hem zouden vinden."

"We hebben de hoop nooit opgegeven", schrijft Pauline. "Met kerst legde ik elk jaar pakjes voor hem onder de boom. En we lieten zijn kamer zoals ze was." Maar al die jaren bleef Matthew 'Matt' Green helaas weg en wisten zijn ouders niet waar hij was.

Psychose

Matt groeide op als een lieve, populaire jongen, vertelt Pauline. Maar plots kreeg hij op zijn 24ste af te rekenen met een psychose en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarna leek het beter met hem te gaan en ging hij weer aan de slag als dakwerker. Maar toen was er die vrijdag, begin april 2010. Matt zou een vriend gaan bezoeken in Londen. Zondag kwam hij echter niet thuis. "We waren wel ongerust maar dachten dat hij een paar pinten te veel ophad", schrijft Pauline. Ze ging maandag gewoon naar haar job in de gevangenis, haar man Jim naar de zijne als brandweerman. Woensdag zei Pauline dan aan Jim dat ze Matt zou opgeven als vermist.

De politie vond in Matts slaapkamer zijn gsm, het toestel waarnaar Pauline en Jim hun ongeruste berichtjes hadden gestuurd. Zijn rijbewijs, paspoort en geboorteakte bleken verdwenen. Net als een bedrag van zo'n 2.000 euro, waarvan Matts ouders dachten dat het voor het herstellen van zijn wagen moest dienen.

Madrid

Vanaf dan beheerste de zoektocht naar Matt Green het hele leven van Pauline en Jim. Zijn vrienden richtten een Facebookgroep op, waar allerlei tips binnenliepen. Toch duurde het nog jaren voor Matt uiteindelijk zou worden gevonden. Dat was in mei vorig jaar, in Spanje. De politie had hem daar opgepakt wegens vreemd gedrag. Matt werd opgenomen in een ziekenhuis in Madrid. Zijn ouders vlogen naar de Spaanse hoofdstad, "een van de vreselijkste reizen uit ons leven".

"Het weerzien was niet zo prettig als we hadden gedacht, want hij wou ons niet zien", gaat Pauline verder. Toen hij er wel klaar voor was, waren zijn moeder en vader in shock. "Hij was uitgemergeld en had lang haar en een baard. Na tien minuten wilde hij ons alweer weg. De opluchting dat hij nog leefde, was onbeschrijflijk, maar het was ook het begint van een nieuwe reis, die op velerlei gebied nog moeilijker was."

Schizofrenie

Na drie weken was Matthew weer in Engeland. Dokters diagnosticeerden hem met schizofrenie en gaven hem aangepaste medicatie. Eind vorig jaar ging hij naar een gespecialiseerde instelling. Pauline en Jim zien hun zoon daar nu wekelijks en merken een aanzienlijke verbetering in zijn toestand. "Ik weet dat hij vooruitgang boekt, want nu krijg ik al een knuffel als ik hem zie. De eerste keer dat hij dat deed, was ik een snotterend wrak. Hij zal nooit meer helemaal in orde zijn en dat moet ik aanvaarden. Maar hij stelt het goed en ik weet altijd waar hij is."

Matt zal niet op kerstdag zelf naar huis komen, dat is te druk voor hem. Hij verkiest tweede kerstdag. "Dat is nog altijd dubbel zo goed als de voorbije jaren. Toen wisten we niet eens of hij dood of levend was", sluit Pauline af.