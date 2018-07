"Elkaar niet aanraken, de badkamer kuisen en vooral niet wenen": twee migrantenkinderen vertellen over hun verblijf in Amerikaans detentiecentrum IVI

17 juli 2018

13u19

Bron: The Independent 1 Opstaan om 6.30 uur. Bed opmaken volgens het stappenplan dat aan de muur hangt. De badkamer kuisen, de wasbakken uitwassen en de toiletten schrobben. Vervolgens in de rij gaan staan voor het ontbijt . En ondertussen niets mispeuteren, geen bijnamen gebruiken voor elkaar, mekaar niet aanraken en vooral niet wenen. Want dat kan alleen maar in je nadeel spelen. Letitia en Diego, twee migrantenkinderen die elk gescheiden werden van hun ouders aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten, vertellen over de detentiecentra waarin ze werden opgesloten.

De twaalfjarige Letitia uit Guatemala werd in mei samen met haar broertje Walter (10) gescheiden van hun mama. Ze werden naar een opvangcentrum in het zuiden van Texas gebracht - een van de meer dan honderd detentiecentra voor migrantenkinderen in de VS. Toen ze er aankwam, wou ze haar kleine broer een geruststellende knuffel geven. Maar dat mocht niet. “Ze zeiden dat ik hem niet mocht aanraken.” Ze mogen ook niet lopen, geen bijnamen gebruiken en geen eten delen. Als kinderen wenen, wordt hen gezegd dat ze hun tranen maar beter snel drogen omdat het "nadelig kan zijn voor hun zaak".

Ik mocht mijn kleine broertje geen knuffel geven Letitia (12) uit Guatemala

2.800 kinderen

Letitia en Walter zijn twee van 2.800 kinderen die nog steeds vastzitten in detentiecentra nadat president Donald Trump zijn “nultolerantie” hard liet doorvoeren in mei. Het zijn plekken waar kinderen worden opgevangen, maar waar ze dus niet zomaar weg kunnen. Ze krijgen er les, maar worden ook strikt in de gaten gehouden.

De regels zijn in de meeste detentiecentra gelijkaardig. Maar het ene opvangcentrum is het andere niet. Als ze geluk hebben, kunnen de kinderen opgevangen worden in een jeugdcentrum in New York. Sportvelden, picknicktafels en een buitenzwembad doen het centrum eerder denken aan een zomerkamp. Wie pech heeft, komt terecht in een motel waar amper voorzieningen zijn voor jonge kinderen.

Vliegtuig

Diego Magalhães (10) uit Brazilië heeft 43 dagen in een opvangcentrum in Chicago gezeten nadat hij van zijn mama werd gescheiden in mei. De eerste nacht alleen heeft hij doorgebracht op de vloer van een administratief centrum. De dag nadien werd hij samen met andere kinderen op een vliegtuig gezet. “Ik dacht dat ze ons naar onze ouders gingen brengen”, vertelt Diego. Maar niets was minder waar. Diego werd naar een opvangcentrum in Chicago gebracht. Bij aankomst kreeg hij nieuwe kledij - "een soort uniform" - en shampoo.

Hij deelde een kamer met twee andere jongens. Ze werden al snel beste vrienden en omdat ze zich goed gedroegen, mochten ze af en toe een computerspel spelen samen. Maar ook hier moesten de strenge regels gevolgd worden.

We moesten de badkamer schoonmaken en de prullenbak met vuil toiletpapier leegmaken Diego (10) uit Brazilië

Zo moesten Diego en de andere kinderen elke dag opstaan om 6.30 uur terwijl de medewerkers luid bonkten op de deuren. “We moesten eerst de badkamer helemaal schoonmaken”, vertelt Diego over zijn dagen in het centrum. “En de prullenbak met vuil toiletpapier leegmaken.” Diego is altijd rustig gebleven in de moeilijke situatie, "omdat ik mijn mama had beloofd niet te huilen".

Vorige week kreeg Diego het nieuws dat hij terug kon naar zijn familie. Letitia en broertje Walter zitten nog altijd vast in Texas. Hun mama verblijft in Arizona. Ze weten niet wanneer ze terug samen zullen zijn.