“El Chapo’s oogjes blonken toen ik hem een helikopter schonk voor de tweede verjaardag van zijn ontsnapping” jv

13 december 2018

12u46

Bron: New York Post 0 Drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman staat in New York terecht voor zware misdaden. Een van zijn vroegere collega’s getuigde op het proces dat hij El Chapo ooit een helikopter cadeau had gedaan om de tweede verjaardag van zijn ontsnapping uit de gevangenis in 2001 te vieren.

El Chapo’s oogjes zouden volgens getuige Jorge Cifuentes “geblonken” hebben, toen hij van hem in 2003 een blauwe MD 520N-helikopter kreeg. Deels schonk Cifuentes de kleine chopper ter gelegenheid van de tweede verjaardag van El Chapo’s ontsnapping in januari 2001 uit een streng beveiligde Mexicaanse gevangenis. De drugskoning kocht bewakers om, verstopte zich in een wasgoedkar en werd zo de gevangenis uitgesmokkeld. In totaal waren er 78 mensen betrokken bij de straffe ontsnapping.

Cifuentes gaf toe dat die bijzondere verjaardag niet de enige reden was waarom hij de helikopter aan El Chapo had geschonken. Hij hoopte ook met het cadeau te bekomen dat El Chapo voor hem zou uitvogelen wie Cifuentes’ vriend, Humberto Ojeda, had vermoord.

De getuige beweerde verder nog dat er in 2007 gesprekken liepen tussen Colombiaanse drugshandelaars en een petroleumbedrijf van de Mexicaanse staat om drugs te vervoeren in hun olietankers. Maar die deal ging niet door. Volgens Cifuentes zou El Chapo tevens ooit overwogen hebben een cruiseschip te kopen om drugs te smokkelen, maar ook van dat plan kwam uiteindelijk niets in huis.

Het proces loopt verder.