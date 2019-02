“El Chapo misbruikte 13-jarige meisjes die gedrogeerd waren” Leon van Wijk

02 februari 2019

22u24

Bron: AD 0 De Mexicaanse drugsbaron El Chapo (63) zou meermaals minderjarige meisjes hebben misbruikt die hij ‘vitamines’ noemde. Hij koos op basis van foto’s met wie hij seks wilde hebben en liet die meisjes, soms pas 13 jaar, naar hem toe brengen en drogeren. Dat beweert een belangrijke getuige, meldt persbureau AP .

De getuige is naar eigen zeggen degene die de meisjes de drugs toediende, blijkt uit deze week vrijgegeven rechtsdocumenten. Hij zegt een onbekend poeder in hun drankjes te hebben gedaan, voordat El Chapo seks met hen had.



De drugsbaron, die eigenlijk Joaquín Guzmán Loera heet, geloofde volgens de getuige dat de jongste meisjes hem een soort boost van ‘leven’ gaven. Hij noemde hen dan ook graag ‘vitamines’.

4300 euro

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de verschillende huizen waarin El Chapo zich rond 2007 schuilhield. De meisjes werden als het ware op bestelling geleverd, nadat hij uit een aantal foto’s zijn favoriet had gekozen. Voor 5000 dollar, omgerekend ruim 4300 euro, werden de meisjes naar hem toe gestuurd.

De getuige zelf heeft overigens ook seks gehad met minderjarigen, maar zonder ze te drogeren. Meerdere andere getuigen zouden zijn verhaal hebben bevestigd.



De advocaten van El Chapo vinden de beschuldigingen belachelijk en lieten vandaag weten dat de drugsbaron ze ontkent. Ze hekelen daarnaast de timing van de publicatie, aangezien de jury in de geruchtmakende rechtszaak tegen El Chapo aanstaande maandag in beraad gaat. De beschuldigingen zijn tijdens het proces niet aan bod gekomen, omdat ze niets te maken hebben met zijn drugsmisdaden.