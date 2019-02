"Eindstrijd tegen IS in Syrië is begonnen" FVI

09 februari 2019

18u28

Bron: Belga 0 In Syrië is zaterdag de "eindstrijd" tegen Islamitische Staat (IS) begonnen. Dat heeft een woordvoerder van de Democratische Syrische Strijdkrachten, een door Washington gesteunde Arabisch-Koerdische coalitie, gezegd.

"Wij hebben de beslissende strijd gelanceerd om de terroristen van IS te elimineren", aldus Mustefa Bali, een woordvoerder van de Democratische Syrische Strijdkrachten, zaterdag op Twitter.

De terreurorganisatie zou momenteel nog minder dan 1 procent van zijn zelf uitgeroepen kalifaat controleren, waar ze voorheen de scepter zwaaide over grote delen van Syrië en Irak. De jihadisten zijn in het nauw gedreven in een ultiem toevluchtsoord in het oosten van Syrië. Daar hebben ze ongeveer 4 vierkante kilometer terrein onder controle, maar ze vormen al langer het doelwit van de Democratische Syrische Strijdkrachten.

Nog volgens de Arabisch-Koerdische coalitie zouden er zo'n 500 à 600 terroristen bevinden. Zo'n 20.000 burgers zijn uit de regio geëvacueerd. De Democratische Syrische Strijdkrachten zou de eindstrijd binnen enkele dagen achter de rug kunnen zijn.