“Eindig niet zoals mij”: vader die dronken rijdt en dochter verliest in tragisch ongeval, moet verhaal 100 keer vertellen van rechter kg

08 april 2018

18u52

Bron: Daily Mail/Star Tribune 73 De 46-jarige Jon Markle had gedronken toen hij voor het plezier met zijn auto op een bevroren meer reed, met zijn gezin in de auto. Het ijs brak en zijn dochtertje van amper acht maanden oud verdronk. De feiten dateren al van 2013, maar nog steeds vertelt Markle over de gebeurtenissen van de avond. Een rechter beval hem om zijn ervaringen te delen, om anderen te behoeden om dezelfde vergissing te maken.

“Als er een hel op aarde is, meneer Markle, dan denk ik dat u erin zit,” sprak de rechter tijdens de zaak, twee jaar geleden. De 46-jarige vader uit Minnesota kwam terecht in een nachtmerrie toen hij samen met zijn vrouw Amanda, en zijn twee dochters, terugkeerde van een etentje in januari 2013. Jon had die namiddag gedronken en nuttigde nog verschillende biertjes in het restaurant, waarna hij toch achter het stuur kroop. Op weg naar huis besloot hij oop het bevroren meer Minnetonka te rijden, ondanks de waarschuwingen van zijn vrouw. Het ijs brak, en de auto begon te zinken.

Kinderzitje

Terwijl het voertuig zich pijlsnel vulde met water, konden zijn vrouw en zijn 2-jarige dochter zich met Markle’s hulp uit de wagen bevrijden. Dochter Tabitha zat echter in een kinderzitje vastgegespt. Markle dook nog verschillende keren onder water om haar te redden, maar kon het kind niet op tijd loskrijgen.

“Haar ogen waren open, ze keek door de achterruit,” vertelt Markle aan de Star Tribune. “Ik zag belletjes komen uit haar neus en mond.”

De hulpdiensten moesten Markle uiteindelijk uit het water slepen, terwijl hij verwoedde pogingen bleef doen om zijn dochter te redden. Na vijftien minuten slaagden zij er wel in om Tabitha te bevrijden. Het meisje werd nog allerijl naar het ziekenhuis gevoerd, maar haar toestand was kritiek. Ze stierf drie dagen later.

"Eindig niet zoals mij"

Markle werd enkele dagen na de begrafenis van zijn dochter opgepakt. Op het moment van de feiten had hij 1,3 promille in het bloed, waardoor hij een celstraf van vier jaar riskeerde. Uiteindelijk koos de rechter voor een heel andere maatregel.

Markle moest zijn verhaal honderd keer delen met anderen, zo beval de rechter. “Als je deze tragedie kan gebruiken om iemand anders deze pijn en tragedie te besparen, dan is dat, denk ik, wellicht het beste dat je kan doen om te boeten voor wat er is gebeurd,” klonk het.

Sindsdien gaat de man naar groepen van studenten en bestuurders die al eens veroordeeld werden voor dronken rijden. Vijf jaar na het ongeval heeft hij zijn quota van honderd keer al lang gehaald, maar toch blijft hij zijn verhaal delen. “Eindig niet zoals mij,” waarschuwt hij. “Het is een miserabel, miserabel leven om te leiden.”

Sober

Zijn vrouw is bij hem gebleven, en samen kregen ze nog twee kinderen. Toch draagt de man de tragedie voor de rest van zijn leven mee, hoewel het verdriet iets draaglijker is geworden. “Ik kan er niet 24/7 aan denken, want dat lijden zou ik mentaal niet aankunnen. Mijn brein schakelt over naar ‘levensmodus’ – ik glimlach, ik lach, ik speel met de kinderen.” Hij raakte sinds het ongeluk geen druppel alcohol meer aan.