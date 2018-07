‘Eiland des doods’ maakt tiende slachtoffer: Duitser komt om na 'slangenbeet' Arne Adriaenssens

10 juli 2018

15u23

Bron: The Mirror 6 Op het Thaise paradijseiland Koh Tao kwam de Duitser Bernd Grotsch om het leven. Hij is de tiende westerling die er in verdachte omstandigheden overlijdt in zeven jaar tijd. Vorig jaar nog stierf er ook een Belgische vrouw.

Zon, zee, strand en 20 miljoen toeristen per jaar. Voor het ongetrainde oog is het Thaise eiland Koh Tao een paradijs op aarde. Met 2.500 Thaise inwoners en 2.000 expats is het een Walhalla waar culturen in harmonie samenleven. Of niet?

Wie de politiedossiers inkijkt, ziet een heel ander eiland. ‘Eiland van de dood’, de lugubere koosnaam die de plek draagt, laat daar geen twijfel over bestaan. Sinds 2012 stierven er 9 westerlingen in verdachte omstandigheden. Stuk voor stuk zelfmoorden en ongelukken die de Thaise regering maar al te graag verborgen houdt. Eén vrouw raakte er vermist en werd nooit teruggevonden.

Hartstilstand of slangenbeet

Het laatste slachtoffer viel dit jaar op 17 juni. Dat raakte nu pas bekend. Duitser Bernd Grotsch (47) trok twintig jaar geleden naar Thailand. De vader van één had een moto-verhuurbedrijf op Koh Tao dat hij vanop een ander eiland leidde. Hij besloot voor een tijdje terug naar het beruchte te trekken om er enkele zaken op orde te stellen. Een reis waar hij nooit van zou terugkeren.

De politie vond zijn lichaam en onderzocht het oppervlakkig. Het verdict dat de familie ontving, was dat hij gestorven was aan ‘een hartstilstand of een slangenbeet’. Het eigenlijke dossier mochten ze niet inkijken.

Met de lugubere geschiedenis van het eiland in het achterhoofd, rook de familie onraad. De man was in blakende gezondheid waardoor een spontane hartstilstand hen eerder onwaarschijnlijk leek.

Ook het ziekenhuis waar zijn levenloze lichaam naartoe werd gestuurd, riep vragen op. In 2014 werden in datzelfde ziekenhuis de lichamen van Hannah Withridge en David Miller (slachtoffer twee en drie) onderzocht. Ook bij hen kreeg de familie nooit een dossier onder ogen.

Corrupte politie en maffia

“Tot op vandaag werd er geen autopsie uitgevoerd”, getuigt de weduwe Christina Grotsch aan The Mirror. “We hebben enkel die vage veronderstellingen dat hij gebeten zou zijn door een slang.” De familie vroeg of Dr. Pornthip Rojanasunand de lijkschouwing kon uitvoeren. Ze staat wereldwijd bekend als een betrouwbare en onafhankelijke patholoog. Hun verzoek viel echter in dovemansoren.

Het fijne van de zaak zal de familie van Grotsch waarschijnlijk nooit kennen. Ook bij de negen vorige zaken bleef het onderzoek op de oppervlakte. Volgens Britse media zouden de corrupte politie en de eilandmaffia onder één hoedje spelen. Geruchten die niet hard te maken zijn. Wat wel zeker is, is dat het onderzoek steeds erg stroef verloopt. Dat iemand de waarheid wil verhullen, is dus zeker niet uitgesloten.

De 10 slachtoffers van Koh Tao

2012: Ben Harrington (32, Verenigd Koninkrijk) Hij stierf nadat hij met zijn motorfiets tegen een elctriciteitspaal aanbotste. De dag na zijn dood wilde de overheid het lichaam al cremeren. Zijn moeder kon dit voorkomen.

2014: Hannah Witheridge en David Miller (23 & 24, Verenigd Koninkrijk) Het tweetal –dat elkaar op het eiland ontmoette- werd samen dood teruggevonden. Beiden hadden ze hoofdwondes, Witheridge werd ook verkracht. Twee Birmese migranten werden voor de moorden veroordeeld, maar de families geloofden dit verhaal nooit.

2014: Nick Pearson (25, Verenigd Koninkrijk) De man spoelde aan uit de zee. Zijn ouders zeggen dat hij vermoord werd, volgens de autoriteiten viel hij van een hoge rots waarna hij verdronk.

2015: Christina Annesley (23, Verenigd Koninkrijk) De vrouw zou gestorven zijn door het slecht samengaan van haar antibiotica en alcohol. Volgens haar ouders is dit zeer onwaarschijnlijk.

2015: Dimitri Povse (29, Frankrijk) Hij werd opgehangen gevonden in een bungalow op het eiland. De politie sprak van zelfmoord. Aangezien zijn handen achter zijn rug waren vastgebonden, is dat echter zeer onwaarschijnlijk.

2016: Luke Miller (Verenigd Koninkrijk) Hij werd dood teruggevonden in het zwembad van een hotel. Volgens de politie was er ‘geen spoor van kwaad opzet’. Zij zeggen dat de man verdronken is. Volgens de familie veranderde het verhaal van de politie echter voortdurend.

2017: Elise Dallemagne (30, België) De Belgische vrouw werd opgehangen teruggevonden. Volgens geruchten zou haar lichaam deels zijn opgegeten door hagedissen. Als lid van een occulte sekte reisde ze onder een valse naam over het eiland. Enkele dagen voor haar dood brandde haar bungalow mysterieus af.

2017: Valentina Novozhyonova (23, Rusland) Ze verdween uit haar hotel en werd nooit teruggevonden.

2018: Bernd Grotsch (47, Duitsland) Het voorlopig laatste slachtoffer zou omwille van een hartstilstand of een slangenbeet gestorven zijn.