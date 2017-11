"Eigen land eerst. VS zullen niet langer van zich laten profiteren" Trump roept APEC-landen op om eigen belangen na te streven. Chinese leider ziet dat anders HA

10u39

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse president Donald Trump heeft de APEC-landen opgeroepen om zoveel mogelijk op eigen houtje te handelen. "Ik zal Amerika altijd op de eerste plaats zetten. En ik verwacht ook van ieder van jullie om de belangen van het eigen land op de eerste plaats te zetten", zo sprak hij in het Vietnamese Da Nang de leiders van Aziatische landen en landen rond de Stille Oceaan toe.

Trump keerde zich in zijn speech af van grote handelsakkoorden tussen meerdere landen. Hij omschreef die multinationale handelsovereenkomsten als "grote akkoorden waarbij we aan handen en voeten gebonden zijn en gedwongen worden om soevereiniteit op te geven".

De Amerikaanse president betreurde ook dat de VS jarenlang "oneerlijk" behandeld zou zijn door de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De schuld daarvoor legde hij bij de vorige Amerikaanse regeringen. "We zullen niet langer aanvaarden dat er oneerlijke handel" wordt gedreven in het nadeel van de VS, zo klonk het.

We zullen niet langer zal aanvaarden dat er oneerlijke handel wordt gedreven in het nadeel van de VS Donald Trump

Bilaterale akkoorden

Trump maakte voorts duidelijk dat de VS in de toekomst zullen kiezen voor bilaterale handelsakkoorden met landen "die zich aan de regels houden". Volgens Trump zullen de Verenigde Staten in hun handelsbeleid niet langer "van zich laten profiteren". "We kunnen niet langer chronisch handelsmisbruik toestaan."

De Chinese leider Xi Jinping toonde zich meteen daarna in zijn toespraak wél een voorstander van grote multilaterale handelsakkoorden. Zo pleitte Jinping voor een "wereldwijd netwerk van vrijhandelszones".

REUTERS De Chinese machthebber Xi Jinping is wel voorstander van multilaterale handelsakkoorden, in tegenstelling tot Trump.