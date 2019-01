“Efteling lost geen enkel probleem op, poppen zijn niet racistisch” Sebastiaan Quekel

30 januari 2019

18u05

Bron: AD.nl 0 Door de poppen van Carnaval Festival aan te passen, draagt de Efteling helemaal niets bij aan de discussie rondom racisme. Dat stelt Hans Siebers, hoogleraar culturele diversiteit bij Tilburg University. “Net als Zwarte Piet hebben deze poppen geen enkele inherente betekenis. Een Afrikaanse pop met een ring door zijn neus is niet meteen per definitie beledigend of kwetsend.”

De poppen in Carnaval Festival krijgen rond de zomer een uiterlijk dat volgens de Efteling ‘beter bij het huidige tijdsbeeld past’. De figuren krijgen bijvoorbeeld traditionele Afrikaanse klederdracht in plaats van neusringen en kroeshaar.

Zinloos, zegt Siebers. Volgens hem is een pop alleen racistisch als het mensen zélf op racistische gedachtes brengt, of als de ontwerper van de poppen racistische motieven had. “En dat is hier maar zeer de vraag. Feiten doen er vaak niet toe bij activisten. Zij bevorderen vaak eerder racisme dan dat ze het bestrijden. Waar is het historische bewijs dat die poppen racistisch zouden zijn?’’

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN