"Eerste akkoord met Syrische rebellen voor evacuatie van burgers in Douma" TT

01 april 2018

11u09

Bron: Belga 0 Er is een akkoord gesloten tussen Rusland en de rebellen die Douma controleren over de evacuatie van burgers. Dat meldt het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Douma is de laatste rebellenenclave in Oost-Ghouta, vlakbij de Syrische hoofdstad Damascus.

"Er werd een gedeeltelijk akkoord afgesloten tussen de groep Jaish al-Islam en Rusland, rond de evacuatie van honderden burgers naar Idlib", een regio in het noordwesten van Syrië die in handen is van de rebellen, aldus de directeur van het Observatorium Rami Abdel Rahmane.

Volgens hem zouden 1.300 personen geëvacueerd worden. "De onderhandelingen zetten zich voort om tot een volledig akkoord te komen", klinkt het nog.

"Een nieuwe reeks onderhandelingen heeft zaterdag plaatsgevonden, en er werd een akkoord gesloten om humanitaire gevallen naar het noorden van Syrië te evacueren", bevestigt het burgercomité van Douma dat deelneemt aan de onderhandelingen.

45.000 mensen weg

Twee van de drie rebellengroepen in Douma zijn er ondertussen mee akkoord gegaan om de regio te verlaten. In totaal werden op tien dagen tijd volgens het Mensenrechtenobservatorium al meer dan 45.000 rebellen en burgers uit Oost-Ghouta geëvacueerd. Het regime controleert 95 procent van de regio, sinds het in februari met de steun van het Russische leger een offensief gelanceerd heeft op Oost-Ghouta.

De rebellen hopen volgens het observatorium een akkoord de kunnen bereiken dat ze in Douma kunnen blijven in ruil voor een ontwapening en de inzet van agenten van de Russische militaire politie in Douma. Moskou, een bondgenoot van het Syrische regime, wil echter dat de rebellen de stad verlaten.

Het Syrische leger beloofde gisteren nog om "te blijven strijden" om ook Douma te veroveren.