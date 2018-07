"Eerst schoot men elkaar nog door de knieën, nu door het hoofd": bendegeweld teistert Zweden Eric van den Outenaar

22 juli 2018

07u18

Bron: De Volkskrant 10 De Zweedse politie heeft de handen vol aan het bestrijden van geweld van drugsbendes. De grote steden worden geplaagd door schietpartijen, waarbij daders veelal een migrantenachtergrond hebben. In aanloop naar de verkiezingen in september profiteren de rechts-populistische politici ervan. Zes vragen over crimineel geweld in Zweden.

Waar spelen de Zweedse schietpartijen zich af?

Wie ’s ochtends de krant openslaat kan in Zweden haast dagelijks lezen over beschietingen op straat. Vooral de drie grootste steden, Stockholm, Göteborg en Malmö, zijn het decor van crimineel geweld. Ook in middelgrote steden komen de beschietingen voor.

