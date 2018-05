'Eerst naar WK, dan naar EU': mensensmokkelaars adverteren op sociale media FT

28 mei 2018

00u00

Bron: De Morgen 6

Het aantal advertenties op sociale media waarmee mensensmokkelaars mensen ronselen om naar Europa te reizen, neemt al een hele poos weer toe. Opvallend: nu het WK voetbal in Rusland eraan komt, worden vanuit Egypte en Libanon vluchten aangeboden naar Rusland, gekoppeld aan de mogelijkheid om daarna door te reizen naar EU-landen als Polen en Tsjechië. Dat blijkt uit observaties van politie- en asielinstanties die 'De Morgen' kon inkijken. Vooral de Turkije-Griekenland-route wordt weer gepromoot. Het goedkoopste 'ticket' kost 500 dollar voor de overtocht per rubberboot, maar er worden ook duurdere reizen aangeboden naar Italië of Duitsland. De landtrip gebeurt per vrachtwagen. De duurste reizen gaan per vliegtuig van Turkije naar Ierland, Groot-Brittannië en Canada: 9.000 dollar per ticket. De trip wordt aangeboden door een regulier reisbureau in Istanboel. De betaling moet pas gebeuren na aankomst en de smokkelaar biedt ook juridische diensten en contacten in het circuit van de zwarte arbeid aan.