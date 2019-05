“Eerst de familienaam, dan de voornaam”: Japanse minister spelt buitenlandse media de les AW

22 mei 2019

12u54

Bron: The Guardian 1 Taro Kono, of toch maar Kono Taro? De Japanse minister van Buitenlandse Zaken wil dat buitenlandse media zijn naam - en die van zijn Japanse collega’s - in de correcte volgorde schrijven wanneer ze hem citeren. Dat blijkt immers geen evidentie.

In de Japanse cultuur is het een teken van respect om bij het neerschrijven van volledige namen eerst de familienaam te schrijven, dan pas de voornaam. Als de premier van Japan, Shinzo Abe, in de pers verschijnt, dienen die hem voortaan als Abe Shinzo aan te duiden.



Volgens Kono hebben de media hun zaakjes maar beter op orde voordat de volgende G20-top in juni in Osaka, de tweede grootste stad van Japan, aanvangt.

Visitekaartje

Om het goede voorbeeld te geven, paste Kono zijn visitekaartjes alvast aan. Die stellen hem voor als KONO Taro. Voor wie twijfelt: Kono is de naam van zijn vader Yohei Kono, liever Kono Yohei genoemd.

Aziatische collega’s

Wat Kono vooral stoort, is het feit dat buitenlandse media de namen van zijn Aziatische collega’s wel in de correcte volgorde schrijven. Denk maar aan de Chinese president Xi-Jinping, zoon van Xi Zhongxun. Of de Zuid-Koreaanse Moon Jae-in, zoon van Moon Yong-hyung.

De naam van Shinzo Abe’s vader is Shintaro Abe. De familienaam Abe zou dus ook als eerste genoemd moeten worden. “Japanse waarden mogen niet zomaar vervagen”, voegt de Japanse premier er zelf nog aan toe.