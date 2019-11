“Een vergeten epidemie”: om de 39 seconden sterft een kind aan een longontsteking TTR

12 november 2019

10u49

Bron: Reuters 0 Wereldwijd stierven vorig jaar 800.000 kinderen jonger dan vijf jaar aan een longontsteking. Om de 39 seconden is dat één kind, dat melden internationale gezondheidsinstanties vandaag. “Een vergeten epidemie”, klinkt het bij Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN.

Meer dan 800.000 kinderen, jonger dan vijf jaar, stierven vorig jaar aan een longontsteking. Uit onderzoek blijkt ook dat 153.000 kinderen tijdens de eerste maanden na hun geboorte stierven aan de ziekte. “Ondanks het feit dat deze ziekte kan worden behandeld en makkelijk op te sporen is, blijft het een van de grootste doodsoorzaken bij jonge kinderen”, aldus Seth Berkley, directeur van Gavi (vaccinatie alliantie).

Een longontsteking kan veroorzaakt worden door een bacterie, een virus of een schimmel. Patiënten met een longontsteking kunnen moeilijker ademhalen en krijgen minder zuurstof binnen.



Unicef vraagt aan de autoriteiten van verschillende landen om meer te investeren in behandelingen. “Miljoenen kinderen sterven door een tekort aan vaccins, betaalbare antibiotica en zuurstofbehandelingen”, zegt Kevin Watkins, directeur van Save the Children. “Dit is een vergeten epidemie. Het vergt dringend internationale respons.”

Meer dan de helft van de kinderen die stierven aan een longontsteking kwamen uit Nigeria, India, Pakistan, Congo of Ethiopië.