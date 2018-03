"Eén van mijn beste vrienden werd vlakbij doodgeschoten": Paul McCartney brengt hulde aan John Lennon tijdens March for Our Lives tegen wapengeweld LB

24 maart 2018

19u47 0 Paul McCartney nam vandaag deel aan de mars tegen wapengeweld die in New York vertrok vlakbij de plek waar John Lennon in 1980 werd doodgeschoten. Samen met zijn vrouw Nancy Shevell en duizenden anderen nam de Beatle deel aan één van de 800 marsen waarmee honderdduizenden aandringen op strengere wapenwetgeving in de VS. In Washington, waar de voornaamste optocht werd gehouden, trokken ruim een half miljoen mensen de straat op.

De mars in New York had Strawberry Fields als vertrekpunt, de gedenkplaats in Central Park die door Lennons weduwe Yoko Ono en landschapsarchitect Bruce Kelly werd gecreëerd. Vlak bij die plek, voor zijn appartement in de Dakota Building, werd John Lennon in 1980 met vier kogels gedood door de gestoorde fan Mark Chapman.

"Zoals je weet, werd één van mijn beste vrienden hier vlakbij doodgeschoten", verklaarde McCartney tegenover CNN.

Tot de globale protestactie 'March for Our Lives" was opgeroepen door de overlevenden van de schietpartij op de school in Parkland, Florida, op 14 februari. Daarbij lieten veertien scholieren en drie leerkrachten het leven. Bekende figuren verleenden hun steun aan de protestactie en schonken geld zonder evenwel daarmee in de kijker te willen lopen. Ook McCartney wilde niet voor de camera's van CNN getuigen. George Clooney en zijn vrouw Amal schonken 500.000 dollar aan de organisatoren van de mars in Washington, net als Oprah Winfrey en Steven Spielberg.

Gisteren kondigde president Trump aan dat het ministerie van Justitie een regel zou uitvaardigen die de zogenaamde bump stocks verbiedt. Dat is een hulpstuk waarmee gewone wapens worden omgevormd tot semi-automatische wapens.

De schutter in de school in Parkland, Nikolas Cruz, gebruikte die niet. Het werd wel gebruikt door Stephen Paddock, de man die in oktober vorig jaar in Las Vegas het vuur opende op de bezoekers van een countryfestival. Daarbij vielen 58 doden.