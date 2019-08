“Eén van dodelijkste dagen in geschiedenis Texas”: 20 doden bij terreurdaad winkelcentrum, dader schreef racistisch manifest SVM KV JV

04 augustus 2019

06u37

Bron: CNN, Reuters, ANP, AP 128 In El Paso (Texas) zijn gisteren 20 doden gevallen bij een terreurdaad in een winkelcentrum. 26 anderen raakten gewond, onder hen twee kinderen van 2 en 9 jaar oud. Het was bijzonder druk omdat de school bijna weer van start gaat en veel ouders inkopen aan het doen waren voor hun kinderen. De schutter kon worden ingerekend. De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij als een terroristische aanslag en haatmisdrijf.

Toen de schietpartij uitbrak rond 10 uur lokale tijd, waren er tussen de 1.000 en 3.000 klanten en 100 medewerkers aanwezig in de winkel. Bewakingscamera’s legden de dodentocht van de schutter vast op beeld.

De 20 slachtoffers zijn mensen van alle leeftijden, zegt Greg Allen, de politiecommissaris van El Paso. Twee lokale ziekenhuizen vingen samen 23 gewonden op. Negen van hen zijn kritiek, maar stabiel. De twee gewonde kinderen hebben geen levensbedreigende verwondingen.



Greg Abbott, de gouverneur van Texas, sprak tijdens een persconferentie over “een van de dodelijkste dagen in de geschiedenis van Texas”. De Mexicaanse president Manuel Lopez Obrador deelde mee dat er drie Mexicanen gedood werden. Zes Mexicanen raakten gewond.

Verdachte opgepakt

De schutter werd gearresteerd. Het gaat om Patrick Crusius , een blanke twintiger. De 21-jarige man komt uit Allen (Texas). Allen is een buitenwijk van Dallas en ligt op zo’n 1.000 kilometer van El Paso. De verdachte wordt momenteel nog ondervraagd, zegt Ken Paxton, de openbare aanklager van Texas.

Crusius verzette zich niet tijdens zijn arrestatie. Politieagenten dienden geen kogels af te vuren om hem tot overgave te dwingen.

A law enforcement official in El Paso told me the Walmart shooter is in custody. Patrick Crusius of Dallas. Just turned 21 years old this week. pic.twitter.com/CEJh6rYij1 Anna Giaritelli(@ Anna_Giaritelli) link

Racistisch manifest

Volgens politiecommissaris Greg Allen hebben de autoriteiten een manifest van de verdachte in handen dat wijst op “een potentiële samenhang met een haatmisdrijf”. Crusius zou het racistische manifest verspreid hebben via internetforum 8chan. In het vier pagina’s tellende document, getiteld ‘The Inconvenient Truth’ (De ongemakkelijke waarheid, red.), legt hij uit waarom hij tegen rassenvermenging is. Hij wil “vreemdelingen graag terugsturen” en voorspelt dat er een genocide op komst is. Latino’s zijn verantwoordelijk voor de “verrotting van Amerika”, stelt hij. Zijn aanval is “een reactie op de Latijns-Amerikaanse invasie van Texas”.

Crusius hekelt het wanbeleid van zowel Democraten als Republikeinen. Die laatsten zijn vooral schuldig omdat ze grote corporaties hun gang laten gaan in de VS, die zijn immers pro-immigratie en handelen ten koste van het milieu en de beroepsbevolking. De Democraten zijn dan weer eensluidend voor immigratie, waardoor het land binnenkort een “eenpartijstaat” zal worden, stelt hij. Met de toenemende automatisering zullen er bovendien te weinig jobs zijn om de blanke bevolking én de immigranten aan het werk te houden.

Crusius geeft aan dat hij geïnspireerd is door de schutter die in maart in Nieuw-Zeeland het vuur opende op bezoekers van een moskee en dat hij zich tegen latino’s keerde na het lezen van ‘The Great Replacement’, een blank-nationalistische samenzweringstheorie.

FBI beschouwt bloedbad als terrorisme

De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij als een terroristische aanslag en haatmisdrijf, zo meldt de gouverneur van Texas op gezag van de dienst.

Het haatmanifest waarin de 21-jarige Patrick Crusius zijn aanslag van El Paso had aangekondigd, stond al bijna twintig minuten op de website 8chan voordat de politie de eerste melding kreeg van de schietpartij.

Volgens de krant The New York Times is binnenlands terrorisme dat vooral gericht is tegen moslims en minderheden een groeiend probleem in de Verenigde Staten. De FBI verwacht dit jaar veel meer binnenlandse terroristen te arresteren dan buitenlandse. De afgelopen jaren eiste binnenlands terrorisme meer slachtoffers dan buitenlands terrorisme.

Bloed geven

In een school in de buurt van het winkelcentrum werd een plek ingericht waar overlevenden en familieleden elkaar kunnen terugvinden.

Blood needed urgently. Multiple injured transported to various hospitals. Blood donation centers Vitalent Blood Services at 424 s Mesa Hills and 133 N Zaragoza EL PASO POLICE DEPT(@ EPPOLICE) link

Veel mensen gaven gehoor aan een oproep van de autoriteiten om bloed te geven voor de slachtoffers.

Ooggetuigen

Kendall en Kianna Long waren bij de diepvriesafdeling toen de schutter zijn dodelijke kogels afvuurde. Ze verlieten de winkel en verstopten zich in een container. Walmart-medewerkster Leslie Diaz bevond zich in de winkel op het moment van de schoten. “Het begon buiten de winkel. Ik hoorde knallen die steeds dichterbij kwamen. Toen begon iedereen te rennen.”

De eigenaar van Landry’s Seafood ving drie werknemers van Walmart op die konden ontsnappen. “Op het nieuws zie je constant zo’n dingen, maar we hadden nooit durven denken dat het deze keer in onze buurt zou gebeuren”, aldus Oscar Collazo.

“Thoughts & prayers”

President Donald Trump besprak het drama inmiddels met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr. Hij heeft het over “een vreselijke schietpartij met veel doden”. El Paso is een stad met 680.000 inwoners in het westen van Texas, in de buurt van de grens met Mexico.

Hij liet in een eerste reactie weten dat God de slachtoffers en hun familie zal bijstaan. Later noemde hij de schietpartij “een laffe daad”. “Ik weet dat ik iedereen in dit land steun om deze hatelijke daad te veroordelen. Er zijn geen redenen of excuses die de moord op onschuldige mensen rechtvaardigen.” Hij zendt de Texanen ook de obligate “thoughts and prayers” (letterlijk: gedachten en gebeden, red.) die het leed van de schietpartij moeten verzachten.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

....Melania and I send our heartfelt thoughts and prayers to the great people of Texas. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De Democratische presidentskandidaat Beto O’Rourke is zelf een inwoner van El Paso. Hij was op het ogenblik van de schietpartij op een bijeenkomst in Las Vegas, maar haastte zich na het uitbreken van het nieuws naar huis. “Ik ben bijzonder bedroefd en het is erg moeilijk om hieraan te denken”, zei hij zichtbaar geëmotioneerd aan aanwezige journalisten. “El Paso is de sterkste plek ter wereld. Deze gemeenschap zal bij elkaar komen. Ik ga nu meteen naar daar om bij mijn familie en mijn thuisstad te zijn.”

Grensstad

El Paso, een stad met 680.000 inwoners, ligt in het westen van Texas, pal aan de grens met Mexico. Samen met de Mexicaanse stad Ciudad Juarez en de stad Las Cruces in de staat New Mexico vormt El Paso een grootstedelijk grensgebied met zo’n 2,5 miljoen inwoners.

De stad El Paso staat centraal in het immigratiedebat in de VS. In februari stelde president Trump nog dat een grensmuur met Mexico de VS veiliger zouden maken. Maar duizenden inwoners van de stad en Democratisch presidentskandidaat Beto O’Rourke organiseerden toen een protestmars tegen de grensmuur langs de metalen barrière die de grens markeert.

Veel schietpartijen in VS

Massaschietpartijen komen de VS vaak voor. Volgens de ngo Gun Violence Archive is de schietpartij in El Paso al de 249e schietpartij waarbij vier personen of meer geraakt worden sinds het begin van het jaar.

Eerder deze week werden twee werknemers van een Walmart al doodgeschoten in Southaven (Mississippi). Een schietpartij op het Gilroy Garlic Festival in Californië kostte het leven aan drie mensen.

Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs Mayor Dee Margo(@ mayor_margo) link