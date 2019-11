“Een van de grootste mensensmokkelaars ter wereld” opgepakt in Brazilië IB/redactie

02 november 2019

02u45

Bron: AD, ANP 0 De Braziliaanse politie heeft in Sao Paulo de mensensmokkelaar Saifullah Al-Mamun gearresteerd. Hij maakt deel uit van een groep die ervan wordt verdacht op grote schaal mensen de Verenigde Staten binnen te smokkelen. De Amerikaanse autoriteiten beschouwen hem als een van de grootste mensensmokkelaars ter wereld.

De operatie in Sao Paulo werd uitgevoerd in samenwerking met de Amerikaanse immigratie- en douanedienst. De politie pakte behalve Al-Mamun nog zeven mensen op in Sao Paulo en drie andere steden. Ook werden 42 bankrekeningen bevroren die de bende gebruikte om hun activiteiten te financieren.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zou Al-Mamun mensen uit Zuidoost-Azië hebben ondergebracht in Sao Paulo en hun reis naar de VS via een netwerk van smokkelaars in Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala en Mexico hebben geregeld. Via Brazilië werden zo mensen uit Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal en Pakistan naar de VS gesmokkeld. De vluchtelingen betaalden rond de 12.500 euro voor hun tocht naar de VS.

Al-Mamun kwam zes jaar geleden als vluchteling naar Brazilië. Hij woonde in Bras, een gemengde wijk van Sao Paulo waar groepen immigranten uit de hele wereld wonen.