"Een van de belangrijkste diplomatieke verwezenlijkingen maar Europeanen kunnen omzetting van nucleair akkoord niet garanderen": Iran stopt onderhandelingen AW

31 augustus 2018

17u48

Bron: Belga 1 Iran zet de nucleaire deal in om te onderhandelen met de EU over bijvoorbeeld zijn Midden-Oostenpolitiek. Teheran heeft geen vertrouwen meer in bijkomende politieke onderhandelingen zolang het internationaal erkende akkoord - na de uitstap van de VS - niet wordt omgezet, dat verklaarde de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Bahram Ghassemi.

"Het akkoord was een van de belangrijkste diplomatieke verwezenlijkingen van onze tijd, maar de Europeanen kunnen de omzetting ervan niet garanderen", zei Ghassemi volgens het persbureau Tasnim. Het geschil over het akkoord van 2015, dat Iran moet afhouden van de ontwikkeling van kernwapens, is al bezig sinds de VS in mei eenzijdig uit het akkoord stapten.



De drie EU-partners van de deal; Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland willen het akkoord wel redden, maar kunnen in de praktijk weinig uitrichten. De VS dreigen ook Europese bedrijven te straffen die zich niet onderwerpen aan hun sancties tegen Iran. Iran eist van de Europeanen vooral kanalen voor financiële transacties om investeringen en de olie-export veilig te stellen.

Rakettenprogramma enkel ter verdediging van het land

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian had donderdag tijdens een bijeenkomst van de EU opnieuw geëist de Syrië-politiek van Iran en zijn rakettenprogramma afhankelijk te maken van onderhandelingen. Ghassemi verklaarde dat het Iraanse Midden-Oostenbeleid als doel heeft de regio tegen terroristische en extremistische dreigingen te beschermen. Ook het rakettenprogramma is enkel ter verdediging van het land en daarom legitiem, zei de woordvoerder.