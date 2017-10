"Een trieste dag": Donald en Melania Trump komen aan in Las Vegas IVI

20u20

Bron: Belga, Reuters 0 REUTERS President Donald Trump en first lady Melania Trump zijn aangekomen in Las Vegas om er slachtoffers en politieagenten te ontmoeten. Drie dagen na het bloedbad in Las Vegas is president Donald Trump aangekomen in de stad. De president zal er, vergezeld door zijn vrouw Melania, onder meer slachtoffers ontmoeten. Daarnaast staan op de planning ook gesprekken met de onderzoekers, die nog altijd proberen achterhalen wat de 64-jarige dader bezielde.

"Het is een trieste dag voor mij persoonlijk", zei Donald Trump vlak voor zijn vertrek naar Las Vegas tegen reporters. "We gaan onze steun betuigen en we gaan de politieagenten ontmoeten die schitterend werk hebben geleverd op zo'n korte tijd."

President Trump zei ook nog dat de autoriteiten "steeds meer weten" over Stephen Paddock, de man die zondagavond vanuit zijn kamer in het Mandalay Bay-hotel 58 mensen doodschoot en meer dan 500 anderen verwondde. Die informatie zou volgens Trump bekendgemaakt worden "op het gepaste moment".

Er staan geen toespraken van de president gepland in Las Vegas. Hij blijft waarschijnlijk maar een uur of vier in de stad.