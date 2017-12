"Een tank rijdt naar de oorlog, maar de vrouw ís de oorlog": Spaans leger verbiedt 'macholiedjes' TT

11u28

Bron: ANP 0 AP Het Spaanse Legioen staat bekend als de elite van het leger. De Spaanse legerleiding wil dat militairen niet langer 'macholiederen' die de vrouw beledigen ten gehore brengen. Het bevel daarmee op te houden volgt op klachten van een linkse politieke partij over de Spaanse elite-eenheid, La Legión. Dat legioen heeft het marcheren door de plaats Sanlúcar de Barrameda zoals gebruikelijk muzikaal opgeluisterd met "zeer traditionele en oude liederen".

in een zo'n lied beschimpten de soldaten de vrouw eerder dan dat ze haar bezongen. Het ging om teksten als: "Ik heb liever een tank dan een vrouw, want een tank rijdt naar de oorlog, maar de vrouw ís de oorlog" en "Ik heb liever een boom dan een vrouw, want een boom heeft takken, maar de vrouw is een takkewijf".

Dit weerspiegelt volgens het leger "helaas niet het diepe respect dat het leger koestert voor de samenleving en in het bijzonder voor de vrouw". La Legión hoeft niet op zoek naar nieuwe liederen, want de eenheid heeft er veel, zoals bijvoorbeeld het lied 'Arme ongelukkige getrouwde mannen' en 'Verloofde van de dood', wat ook de bijnaam van de soldaten van het Legioen is.