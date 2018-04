"Een stuk van het vliegtuig is weg, dus we gaan een beetje moeten vertragen": Tammie, de heldin van de vlucht New York-Dallas Sven Van Malderen

18 april 2018

18u16

Bron: CNN/The Independent 0 "Een stuk van het vliegtuig is weg, dus we gaan een beetje moeten vertragen." Op een geluidsfragment van de controletoren is te horen hoe bewonderenswaardig kalm een 56-jarige pilote bleef nadat de motor van haar vliegtuig ontploft was. Een van de passagiers werd gedeeltelijk naar buiten gezogen en zou later aan haar verwondingen sterven. Maar dankzij de koelbloedigheid van Tammie Jo Shults werd een groter drama voorkomen. "Ze is een echte heldin", klinkt het.

De vlucht van New York naar Dallas was twintig minuten onderweg toen de passagiers opgeschrikt werden door een enorme knal. De ontploffing beschadigde de romp van het Southwest-vliegtuig en verbrijzelde ook een van de ramen. Het vliegtuig daalde snel en de zuurstofmaskers vielen naar beneden, wat uiteraard de nodige paniek veroorzaakte.

Maar Jo Shults hield het hoofd koel en stelde op die manier ook de 144 reizigers gerust. "Een stuk van het vliegtuig is weg, dus we gaan een beetje moeten vertragen", liet ze aan de verkeersleiding weten. "En kan je ook ambulances voorzien? Er zijn passagiers gewond geraakt. We hebben geen brand. Maar er is een gat ontstaan en blijkbaar is iemand naar buiten gevlogen."

Haar gesprekspartner herhaalde daarop die laatste zin, om er zeker van te zijn dat hij het goed begrepen had. "We lossen het wel op", antwoordde hij. "Laat me weten als je de landingsbaan ziet." De noodlanding in Philadelphia gebeurde feilloos.

Jo Shults stond dan ook garant voor een berg ervaring. Ze was een van de eerste vrouwelijke piloten bij de US Navy en kon bijgevolg met een F-18 landen op een vliegdekschip. In 1993 maakte ze de overstap naar de commerciële luchtvaart.

Nochtans was die glorieuze job haar in eerste instantie bijna door de vingers geglipt. Tijdens een carrièredag op school had Jo Shults te horen gekregen dat vrouwen niet toegelaten werden als gevechtspiloot. Ze ging geneeskunde studeren in Kansas, maar weigerde haar droom op te geven. De US Air Force stuurde haar zonder pardon door, van de Amerikaanse marine kreeg ze wel een kans.

Jo Shults ging na de landing met iedere passagier apart nog een praatje slaan. Een prachtige geste die haar nu een pak complimenten oplevert. "Het was een angstaanjagende ervaring, maar die pilote heeft het schitterend gedaan", liet een directe getuige optekenen. Of nog: "Ze heeft stalen zenuwen en verdient een applaus. Tijdens de kerstperiode ga ik haar een kaartje sturen." Diana McBride noemt haar een "echte Amerikaanse heldin". "Bedankt om ons met al je kennis, leiderschap en lef doorheen deze traumatiserende situatie te loodsen."

