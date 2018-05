"Een provocatie": Noord-Korea dreigt top tussen Trump en Kim Jong-un te annuleren SVM

15 mei 2018

20u50

Bron: Belga 10 Noord-Korea dreigt ermee de nakende top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te annuleren vanwege de gezamenlijke legeroefeningen van de Amerikanen met Zuid-Korea. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Onderhandelingen met Zuid-Korea, die later vandaag gepland stonden, zijn alvast opgeschort.

Volgens KCNA zijn de gezamenlijke militaire manoeuvres van de Amerikanen en Zuid-Korea een repetitie voor een potentiële inval in Noord-Korea. Pyongyang noemt het een provocatie, net nu de situatie tussen de beide Korea's aan het ontdooien was.

De besprekingen op hoog niveau die vandaag hadden moeten plaatsvinden in Panmunjom (de gedemilitariseerde zone; nvdr) borduurden nog voort op de inter-Koreaanse top van vorige maand. De volledige denuclearisatie had daarbij centraal moeten staan, net als het voornemen om de Korea-oorlog formeel te beëindigen.

Woordvoerster Heather Nauert van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de voorbereidingen voor de top tussen Trump en Kim blijven doorgaan. "De militaire oefeningen met Zuid-Korea zijn geen provocatie, dat zijn dingen die we over de hele wereld doen", klinkt het. Eerder had Kim Jong-un nog begrip getoond omdat hij besefte dat "voor de VS de oefeningen met Zuid-Korea belangrijk zijn".