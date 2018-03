"Een nationale vernedering": Britten gaan paspoorten voor na Brexit importeren uit EU HR

22 maart 2018

12u31

Bron: The Guardian, The Sun 0 Alles wijst erop dat de nieuwe paspoorten die de Britten nodig hebben voor na de Brexit, een Europees tintje zullen krijgen. Een Brits bedrijf zegt dat ze het contract niet hebben binnengehaald. Ze vrezen voor jobverlies. "Een nationale vernedering", klink het.

Hoewel regeringswoordvoerders ontkennen dat er al een deal is, meent The Guardian meent te weten dat de nieuwe, blauwe identiteitskaarten door het Frans-Nederlandse bedrijf Gemalto zullen gemaakt worden. Dat zou de voorkeur krijgen op de Britse firma De La Rue. Directeur Martin Sutherland van dat bedrijf, dat nu nog de Britse paspoorten maakt, verklaarde zelf ook aan BBC dat hij het contract is misgelopen en dat dit naar Gemalto gaat. De bestelling zal de overheid 570 miljoen euro kosten. De nieuwe identiteitskaart moest nochtans hét symbool worden van de hernieuwde onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, en het nationale gevoel versterken. De reacties zijn dan ook niet mals.

"Een klucht"

De Britse oud-minister Priti Patel, pro-Brexit, wil dat de regering de beslissing herziet. "Dit is een nationale vernedering", zei ze tegen The Sun. "Het is een klucht geworden", zegt ook Tom Drake, Brexit-woordvoerder van de liberaal-democraten. "En alsof het nog niet erg genoeg is: we zullen nu ook nog eens de volle pot moeten betalen. Want door de Brexit is de waarde van het pond gedaald, en we gaan de paspoorten importeren."

Het Frans-Nederlandse bedrijf Gemalto is gespecialiseerd in beveiligingstechnologie voor bankkaarten en identiteitskaarten, en is volgens zijn website ook betrokken bij de productie van Belgische identiteitskaarten.

Het bedrijf De La Rue dat nu nog verantwoordelijk is voor de Britse paspoorten maakt een moeilijke tijd door. De beurskoers is de afgelopen dagen flink gedaald vanwege een winstalarm en het plotselinge vertrek van zijn financiële topman.