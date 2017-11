"Een mirakel": baby na drie dagen levend vanonder het puin gehaald in Iran TK

16u46

Bron: Independent 0 Twitter De aardbeving in Iran die zondagnacht plaatsvond heeft intussen al aan meer dan 530 mensen het leven gekost, en talloze personen zijn nog vermist. Reddingswerkers graven nog steeds door het puin, maar de hoop om overlevenden te vinden wordt steeds kleiner. En toch vond er gisteren nog een klein mirakel plaats: na drie dagen werd een baby levend teruggevonden.

De baby werd gisterenochtend gevonden in het puin van Sarpol-e-Zahab, de stad die het zwaarst getroffen werd door de aardbeving van 7,3 op de schaal van Richter. Het kindje lijkt er met enkele lichte verwondingen vanaf te komen, en de foto van de lachende spruit wordt druk gedeeld op sociale media in Iran. Mensen noemen het een mirakel dat het kind na bijna drie dagen nog leeft, en zien het als een teken van hoop in de nasleep van de tragedie.

Meer dan 70.000 mensen in de omgeving van de stad zijn dakloos geworden. Er is een groot tekort aan onderdak, water, medicijnen en andere voorzieningen. Ook over de grens, in Irak, werden slachtoffers gemaakt. Daar vielen negen doden en minstens 550 gewonden.