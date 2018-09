“Een miljoen moslims zit vast in ‘heropvoedingskampen’ in China” Met de "Sla hard terug"- campagne wil China terrorisme en extremisme aanpakken IVI

10 september 2018

15u52

Bron: Human Rights Watch, VRT, New York Times 34 Naar schatting een miljoen moslims zit in het noordwesten van China zonder proces opgesloten in “politieke heropvoedingskampen”. Dat zegt Human Rights Watch (HRW). De gevangenen worden er gebrainwasht en soms zelfs gemarteld. Volgens de autoriteiten in China gaat het echter om opleidingsprogramma’s.

In de kampen in Xinjiang, een autonome regio in China, moeten de moslims propaganda opzeggen, liedjes zingen die president Xi Jinping en de Communistische Partij loven en Mandarijn leren spreken. Zij die zich verzetten, worden gestraft en, in sommige gevallen, gemarteld. Verschillende getuigen zeggen tegen HRW dat ze maandenlang in de kampen hebben gezeten. Bij aankomst wordt hen verteld dat ze terug naar huis mogen keren eens ze het zogezegde opleidingsprogramma hebben afgerond. Maar aangezien er geen officiële procedure is, is niemand zeker wanneer ze precies kunnen vrijkomen. Zij die in de kampen zitten, zijn bovendien nooit officieel aangeklaagd en hebben geen proces gekregen, zegt HRW.

Onderdrukking

In Xinjiang leven 13 miljoen moslims die vooral etnische Kazachen, Kirgiezen en Oeigoeren zijn. Zij ondergaan nu een nooit eerder geziene onderdrukking door de autoriteiten, aldus HRW. Xinjiang mag dan wel een autonoom gebied zijn, in realiteit ligt het gezag in handen van Peking.

De moslims die niet naar de heropvoedingskampen worden gestuurd, riskeren nog steeds willekeurig gearresteerd te worden. De voorbije vijf jaar is het aantal arrestaties in Xinjiang verdrievoudigd. Ze worden ook uitvoerig gecontroleerd door de autoriteiten. Wie onlangs bijvoorbeeld naar Turkije of Kazachstan is afgereisd, is een doelwit voor de autoriteiten. De regering heeft een lijst van 26 “gevoelige landen”: mensen met een link met die landen worden extra in de gaten gehouden.

Doorheen Xinjiang zijn er verschillende checkpoints met gezichtsherkenningscamera’s. Er zouden ook al mensen naar de kampen gestuurd zijn omdat ze een baard hebben - gezichtsbeharing is verboden in de regio. Ook op hun taal, die verwant is aan het Turks, wordt neergekeken en in het openbare leven moeten ze Mandarijn spreken. Hun religie beleven is verboden.

Vele etnische Kazachen en Oeigoeren zijn al naar het buitenland gevlucht. Maar sommigen kunnen niet vertrekken, omdat hun paspoorten zijn afgepakt. Daardoor worden ook veel families uit elkaar gerukt. Eens ze de regio hebben verlaten, is terugkeren een groot risico en ook contact met achtergebleven familieleden is moeilijk.

Terrorisme en extremisme

Volgens HRW vernoemen interne documenten van de regering deze kampen wel degelijk, maar worden die faciliteiten als noodzakelijk gezien om de moslims te genezen van een “ideologische ziekte”. De laatste jaren is er namelijk een onafhankelijkheidsgroep ontstaan in Xinjiang die zich wil afscheiden van China en Oost-Turkestan wil worden. Een kleine groep is daarvoor inspiratie gaan zoeken in het buitenland. Honderden Oeigoeren zouden in 2014 ook naar Syrië zijn vertrokken om mee te vechten met IS. In China zelf werden ook aanslagen gepleegd tegen de overheid.

Volgens de regering is terrorisme en extremisme in Xinjiang dus een groot probleem geworden. Daarom heeft Peking twee jaar geleden een hele campagne uitgestippeld. De "Sla hard terug"- campagne moet die "extreme gedachten van moslims" aanpakken.

Sinds 2016 heeft partijsecretaris Chen Quanguo de leiding over Xinjiang. Hij heeft daarvoor in Tibet gewerkt, waar hij verschillende onderdrukkende regels heeft opgelegd. Die harde regels implementeert hij nu ook in Xinjiang, volledig in lijn met die "Sla hard terug"- campagne. Maar volgens het onderzoeksteam van HRW gaat het in Xinjiang om regelrechte vervolging van een etnische en religieuze minderheid.

Opleidingscentra

Naar de buitenwereld toe heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken al meermaals ontkend dat de politieke heropvoedingskampen bestaan. In een rapport van de Verenigde Naties over de mensenrechten in China zeggen functionarissen van de regering dat het gewoonweg gaat om opleidingscentra.

Het onderzoeksteam van HRW heeft in totaal 58 mensen geïnterviewd. Vijf onder hen hadden in een hervormingskamp of detentiecentrum gezeten. Toegang tot de regio kreeg het team niet van de regering.