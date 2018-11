“Een meisje kussen? Dat kan mijn dood betekenen” KVE

19 november 2018

14u56

Bron: BBC 2 Er zijn wel een aantal redenen te bedenken waarom je aarzelt bij het geven van de eerste kus. Zijn de gevoelens wel wederzijds bijvoorbeeld, of gaat het misschien allemaal te snel? Maar de vrees om te sterven, is er normaal gezien niet bij. Toch is het voor de Brit Oli Weatherall (22) die lijdt aan een ernstige pinda-allergie, helaas wel een kwestie van leven of dood.

Als kind belandde hij na het eten van pindakaas in het hospitaal. Hij kon nog amper ademen en werd op het nippertje gered. Het was een angstaanjagende gebeurtenis. Oli besefte nauwelijks wat er gebeurde. Maar over de boosdoener kon geen twijfel meer bestaan: pinda’s.

Sinds dat moment zou zijn leven nooit meer hetzelfde zijn. Zijn ernstige pinda-allergie zou alles op zijn kop zetten. Bye bye zorgeloze jeugd.

Bij een voedselallergie kan een klein beetje of gewoon een spoor van het allergeen al voldoende zijn om klachten uit te lokken. Zo kan een minieme fractie van een nootje al levensbedreigende reacties veroorzaken - in Europa goed voor zo’n 15.000 spoedopnames en 100 sterfgevallen per jaar. In de VS vormt allergie voor pinda de belangrijkste doodsoorzaak bij allergieën, zo stelt het UZA.

Pinda’s mijden, is één ding, maar er komt zo veel meer bij kijken. Het gevaar is werkelijk overal. De man uit Surrey moet dus altijd op zijn hoede zijn - zelfs tijdens een romantische date.

Spontaan een meisje kussen, kan zijn dood betekenen. Als zijn date een pinda heeft gegeten of ze heeft een maaltijd verorberd waar dergelijke noten zijn in verwerkt, kan dat al voldoende zijn om het doodvonnis van Oli te tekenen.

“Op die manier zijn er al mensen gestorven,” legt hij uit. “Het is een groot risico, waar mensen - die zelf geen last hebben van allergieën - niet bij stilstaan.”

Oli moet steeds zijn hoofd erbij houden - met of zonder vlinders in de buik. Mensen beseffen trouwens niet altijd dat ze pinda’s hebben gegeten. En dat is een groot probleem. Dus moet Oli steeds doorvragen vooraleer hij een meisje kan kussen: “Heb je echt geen Aziatische curry gegeten of kebab?” En weg is de romantiek.

Verpest

“Op die manier zijn mijn uitjes al vaak verpest. Ik zit dan de hele tijd te piekeren over het feit of ik al dan niet een allergische reactie ga krijgen”, legt de twintiger uit. Voor enige spontaniteit is er weinig ruimte. Oli moet alles plannen. Waar hij gaat eten. Wat hij gaat eten. Hij moet altijd vooruit denken.

Buitenlandse vakanties zijn uit den boze. Het risico is voor Oli nu eenmaal te groot. Zo kan de vliegtuigmaaltijd al een probleem vormen. Of kan de taalbarrière op de plaats van bestemming uitmonden in een dodelijk misverstand.

Recent nog stierf een meisje tijdens een vlucht na het eten van een broodje van keten ‘Pret A manger’. Natasha Ednan-Laperouse was allergisch aan sesamzaad maar dat ingrediënt stond niet op de verpakking vermeld. “Dat is waarom ik het voedsel van gelijkaardige ketens niet vertrouw”, verklaart Oli. “Ze informeren mensen onvoldoende over de aanwezigheid van allergenen. Ook de regelgeving daaromtrent loopt mank.”

Neen, leven met een ernstige allergie is allesbehalve eenvoudig. “Die extra stress maakt deel uit van mijn leven”, besluit de jongeman. “Wat zou het fijn zijn als ik me geen zorgen hoefde te maken.”

