“Een man verkrachtte me, een andere probeerde. Ze waren geen beesten. Gewoon mannen” KVDS

05 juli 2018

12u09

Bron: The Guardian 0 Een journaliste van de Britse krant The Guardian heeft op een aangrijpende manier getuigd over hoe ze tot twee keer toe werd aangerand. Niet door “beesten”, zoals een vriend de daders noemde, maar gewoon door “mannen”. En over hoe de schuld op de eerste plaats bij haar werd gelegd.

De eerste keer gebeurde het toen ze net van school was, zo schrijft Amy Remeikis. Ze was ’s avonds naar een supermarkt gewandeld die 24 uur open was om toiletpapier te kopen. Op 10 minuutjes van haar flat, in een buurt die zo veilig was dat kinderen er alleen naar de winkel mochten.

Vechten

“Hij greep me langs achteren vast, met zijn arm rond mijn hals”, vertelt ze. “Ik heb nooit zijn gezicht gezien. Ik probeerde te vechten, maar ik was overweldigd. Ik werd naar een donkere plek met gras getrokken en aangerand, terwijl mijn ogen zich fixeerden op een kerktoren in de verte. Me afvragend hoe zoiets toch kon gebeuren.”





Toen het voorbij was, ging haar aanvaller van haar af. Daarna vloekte hij en schopte hij haar. Amy bleef liggen en het leek een eeuwigheid te duren voor ze de kracht vond om op te staan en terug te keren naar huis. Meteen kwam de zelfkastijding: “Ik was de dochter van een politieman. Ik wist toch beter dan ’s avonds laat nog alleen op straat te lopen.” Dat was ook de reactie van vrienden, toen ze het voorzichtig ter sprake bracht. Uit schaamte ging ze niet naar de politie.

Meer dan tien jaar later gebeurde het een tweede keer. “Deze keer had ik niets ‘verkeerds’ gedaan”, doet ze het verhaal. “Ik liep door een van de drukste straten van de stad. Die was goed verlicht. Wat de beveiligingscamera’s niet zagen, kon het personeel in de winkels zien.”

Club

“Hij zag me toen hij een club uitkwam en volgde me terwijl ik er stevig de pas inzette, mijn telefoon in de hand en sleutels klaar, terwijl ik de laatste meters naar mijn huis aflegde”, vertelt ze. Tot twee keer toe stak ze de straat over om hem af te schudden, maar tevergeefs.

Vlakbij een kruispunt kreeg hij haar te pakken, vol in het zicht, gillend dat hij haar haren en gezicht mooi vond en waarom hij haar niet gewoon mocht kussen. Ze verzette zich zo hevig als ze kon, maar hij gaf haar de ene klap na de andere. Terwijl hij haar het donker in probeerde te sleuren, maakte Amy plots oogcontact met een man die gestopt was voor het verkeerslicht. Hij keek weg.

Voetpad

Dat deed aanvankelijk ook een ander koppel dat passeerde met de wagen, maar de twee keerden terug toen ze zich plots afvroegen: wat als het onze dochter was. Ze reden het voetpad op en dat deed haar aanvaller op de vlucht slaan. Deze keer ging ze wél naar de politie. Onmiddellijk.

Ze kon een gedetailleerde beschrijving geven van wat er gebeurd was en had DNA-materiaal van haar aanvaller onder haar nagels. Binnen het half uur hadden ze hem te pakken. Hij werd aangeklaagd voor poging tot verkrachting, maar ging voor een minnelijke schikking waardoor de zwaarte van de aanklacht verminderd werd tot aanranding. De zaak kwam nooit voor de rechter.

En opnieuw kwamen de vragen van vrienden. “Waarom liep je zo laat nog op straat? Hoe liep je? Wat droeg je? Heb je naar hem gelachen? En net als de vorige keer bedoelden ze eigenlijk: wat deed je verkeerd zodat we nooit dezelfde fout maken? Hoe kan ik het zelf vermijden?”, schrijft ze.

Beesten

In haar getuigenverslag voor de rechtbank vroeg Amy de rechter waarom de conversatie meteen moest gaan over wat zíj had gedaan. En niet over wat meest voor de hand lag: waarom mannen vrouwen aanvallen op straat, thuis en in parken. “Een vriend zei me dat hij dacht dat de daders geen mannen waren, maar beesten. Maar hij was mis. Ze waren wel degelijk mannen. Zonen, broers, vaders en vriendjes, echtgenoten en vrienden en collega’s en kerels die je ziet op café.”

“Ik werd verkracht door een man. Een andere man probeerde het. En het had niets te maken met de manier waarop ik liep, of het moment waarop het gebeurde, of wat ik aanhad. Het had alles te maken met wat zíj deden. En met wat we die kleine jongens leren die mannen worden, over die kleine meisjes die later vrouwen zullen zijn”, besluit ze.