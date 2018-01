"Een laffe en criminele lynchpartij": politieagenten in elkaar geslagen in Frankrijk sam

20u56

Bron: belga 81 rv In een voorstad van Parijs werden de voorbije oudejaarsnacht twee politieagenten in elkaar geslagen en getrapt. Het nieuws veroorzaakt veel ophef, en president Emmanuel Macron spreekt zelfs over een "laffe en criminele lynchpartij".

De twee agenten, een man en een vrouw, waren opgeroepen voor een zware ruzie op een privéfeestje in Champginy-sur-Marne, een voorstad ten oosten van Parijs. Daar werden ze kort voor middernacht in elkaar geslagen, waarbij ze allebei verwondingen opliepen aan het gezicht.

Op beelden die op de sociale media circuleren is te zien hoe een menigte rond en op een omgekeerde auto staat. In een ander filmpje is te zien hoe de agente geschopt wordt. Agenten die hun collega's ter hulp kwamen "vuurden schoten en granaten af", aldus een bron bij het dossier. Verschillende voertuigen van zowel brandweer als politie werden vernield.



Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Twee mensen werden opgepakt tijdens de schermutselingen, maar de aanvallers van de twee agenten zijn nog altijd op de vlucht. Macron belooft op Twitter dat de schuldigen "gevonden en bestraft" zullen worden. "Onze ordediensten aanvallen, dat is onze republiek aanvallen", tweet minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.

J’ai tenu à me rendre dès ce soir à #Champigny et Chennevières-sur-Marne pour témoigner de mon indéfectible soutien à nos forces de l’ordre.

Les actes commis hier soir sont intolérables.

Je veillerai personnellement à ce qu’ils soient punis et leurs auteurs condamnés. pic.twitter.com/ZpXBZ6T2ox Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link

#Champigny : je viens de m’entretenir avec les fonctionnaires de Police agressés.

Tout est mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés.

S’attaquer à nos forces de sécurité, c’est s’attaquer à notre République. Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link