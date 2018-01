“Een knappe 23-jarige kan wel degelijk nog maagd zijn”: Bailey veilt haar eerste keer en vertelt hoe het komt dat ze nog nooit seks had Koen Van De Sype

09u21

Bron: Bailey Gibson Blog, news.com.au 29 Bunny Ranch Bailey Gibson (23) als tiener en nu. “Als je me op straat zou tegenkomen en ik zou je zeggen dat ik nog maagd ben, zou je waarschijnlijk denken: ‘Dat zal wel!’. Maar een knappe 23-jarige kan wel degelijk nog nooit seks hebben gehad.” Dat zegt de Amerikaanse Bailey Gibson (23) uit Wisconsin, die haar maagdelijkheid online te koop aanbiedt. En ze vertelt meteen hoe het komt dat ze nog nooit seks heeft gehad.

“Ik groeide op in een afgeschermde gemeenschap in de buitenwijken van Sacramento, California”, vertelt ze zelf in een blog op de website van Dennis Hof’s Moonlite Bunny Ranch, een van de weinige legale bordelen in de Verenigde Staten. Het helpt haar bij haar veiling. “Toen ik een jaar was, werd ik geadopteerd door een gezin met sterk christelijke waarden. Mijn adoptievader had een belangrijke functie in onze plaatselijke kerk. Ik werd heel beschermd opgevoed. Zo mochten we op tv alleen naar films kijken op het Hallmark- of Disneykanaal en alleen naar christelijke muziek luisteren. Vriendjes mochten niet op bezoek komen en logeerpartijtjes waren al helemáál uit den boze.”

Meisjesinternaat

Op haar 16de werd Bailey naar een meisjesinternaat in Stockton, Missouri gestuurd door haar adoptieouders. Ook dat was streng christelijk. “Ik had in die periode geen enkel contact met jongens”, schrijft ze. “Toen ik klaar was met het middelbaar, moest ik kiezen wat ik verder wilde doen.” Hoewel ze haar adoptieouders een warm hart toedroeg, had de jonge vrouw altijd het gevoel dat ze een zekere afstand tot haar bewaarden. “Ze geloofden in de harde aanpak en maakten me duidelijk dat ik niet terug naar huis kon komen na het internaat”, zegt ze. (lees hieronder verder)

Bunny Ranch

Er waren twee opties: “Ofwel moest ik naar Teen Challenge, een afkickprogramma voor tieners die verslaafd zijn aan alcohol of drugs, en dat terwijl ik nog van mijn leven alcohol of drugs had aangeraakt. Ofwel moest ik in de luchtmacht, net zoals mijn adoptievader en twee broers. Ik ging voor dat laatste.”

Helikoptertechnicus

Maar net voor ze naar het leger vertrok om helikoptertechnicus te worden, zocht haar biologische vader plots contact met haar. Twee weken later zat ze in een vliegtuig naar Charlotte, North Carolina. Daar bleef ze even bij hem, waarna ze doorreisde naar Wisconsin om bij haar biologische grootmoeder te gaan wonen. Daar kreeg ze voor het eerst een vriendje. En ze ging zelfs samenwonen. “Hij was ook christelijk en respecteerde het toen ik zei dat ik pas seks wilde als we getrouwd waren. Maar al snel zou ik ontdekken dat liefde erg misleidend kan zijn.” (lees hieronder verder)

Bunny Ranch

Bailey (intussen 19) kwam te weten dat haar vriendje op Valentijn het bed had gedeeld met zijn ex. “Naïef als ik was, dacht ik dat relatietherapie ons kon redden. Buiten hem had ik niemand. En daarom bleef ik. Stomweg. Want na een van de sessies ontdekte ik dat hij opnieuw vreemd was gegaan. Ik was er het hart van in, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat wachten tot het huwelijk om mijn maagdelijkheid te verliezen, niet de juiste beslissing was. Mijn vriend was het niet waard. Ik dacht dat ik mijn maagdelijkheid kon ruilen voor zijn levenslange trouw, maar dat was niet zo gebleken. En daarop besloot ik dat ik er iets anders voor wilde. Iets wat mij en mijn leven zeker ten goede zou komen.”

2,5 miljoen

En daarop besloot ze haar maagdelijkheid te veilen. De veiling komt er minder dan twee maanden nadat een Amerikaans model van 19 jaar naar eigen zeggen háár eerste keer verkocht voor maar liefst 2,5 miljoen euro aan een zakenman uit Abu Dhabi. Giselle wilde met het geld gaan studeren, een huis kopen en de wereld rondreizen en beschreef de nieuwe trend als een nieuwe manier van emancipatie. (lees hieronder verder)

Bunny Ranch

Ook Bailey trekt zich niets aan van wat iedereen zegt. “Op het einde van de dag is het míjn lichaam. Ik heb het recht om ermee te doen wat ík wil. Via de Bunny Ranch kan ik op een legale manier geld krijgen voor seks. Maakt dat me een prostituee? Slik! Ik weet het niet. Ben je een fotograaf omdat je één keer een foto maakt? Ik denk niet dat je een slecht mens bent door je puurheid te kapitaliseren. Net zo min als wanneer je seks hebt met meer dan één man. We maken allemaal keuzes. De mijne was om te wachten. En nu is het om te verkopen.”

De veiling loopt tot 15 september en zal geconsumeerd worden in het weekend van 13 oktober. Volgens de communicatieverantwoordelijke van het bordeel is er na een dag al veel respons. “Ik denk dat we zeker een getal van zes, misschien wel zeven cijfers kunnen halen”, aldus Jeremy Lemur.

Bunny Ranch