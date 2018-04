"Een kinderwagen vloog door de lucht": getuigen in shock na moordende tocht door Toronto TT

24 april 2018

08u11

Bron: CBC, Globe and Mail 2 Het was een van de eerste zonnige lentemiddagen in de wijk North York in Toronto. Veel mensen keerden na de lunchpauze terug naar hun werk, en het was gezellig druk op Yonge Street. Tot een witte bestelwagen iets voor 13.30 uur plots vanuit Finch Avenue het voetpad opreed, en aan een kilometerslange moordende raid begon.

"Ik zag hoe de witte bestelwagen op het voetpad mensen omver reed", vertelde Ali Shaker die op het moment van de aanval aan Yonge Street voorbijreed aan Canadese media. "Eerst dacht ik nog dat het een ongeval was."

Taxichauffeur Agyeman-Badu zag hetzelfde: een witte bestelwagen op het voetpad. Hij vond het vreemd, maar op dat moment nog niet alarmerend. Tot hij zag hoe de bestuurder een brandweerkraan en een gele krantenkiosk omver reed en daarop richting een bushalte snelde.

"Gruwelijke knal"

Ook Ham Yu-jin zag alles gebeuren vanuit zijn auto. "Hij reed de ene na de andere voetganger aan. Ik zag een kinderwagen door de lucht vliegen. Het was duidelijk geen gewoon ongeval. De bestuurder reed recht op een groepje mensen aan een bushalte in."

Yu-jin hoorde daarop een "gruwelijke knal" en zag mensen de lucht in gekatapulteerd worden, terwijl de glazen wanden van de bushalte in duizenden splinters uit elkaar barstten. "Ik denk dat hij minstens 60 tot 70 kilometer per uur reed."

"Hij wist waar hij het voetpad moest oprijden"

Op beelden was te zien hoe slachtoffers meters ver van elkaar verspreid lagen op het voetpad en de straat. Naast hen hun bezittingen. Een schoen. Een handtas. Een kapotte bril.

Volgens Connie Lam, een buurtbewoonster, moet de verdachte, Alek Minassian, de wijk goed gekend hebben. Hij wist volgens haar perfect waar hij het voetpad op kon rijden, verderop in de straat is het voetpad afgeschermd met betonnen blokken.

Dainis Covers, kok in een restaurant in de straat, zag hoe een man de straat overstak en Minassian daarop nog versnelde om hem te kunnen raken.

"Hij raakte haar frontaal"

Ook slachtoffers deden gisteren hun schokkende verhaal in de Canadese media. Michelle Kelman verloor haar beste vriendin: "We kwamen net terug van de lunch, toen een bestelwagen op ons af kwam gereden", vertelt ze aan de Globe and Mail. Kelman, die in een IT-bedrijf in de buurt werkt, kon nog net op tijd wegspringen. Haar vriendin had die reflex niet, Minassian reed aan hoge snelheid op haar in. "Hij raakte haar frontaal, ze heeft het niet overleefd", getuigde Kelman in tranen.

Volgens de eerste berichten zouden onder de doden verschillende oudere mensen zijn. Lichamen werden met oranje doeken afgedekt. De bestuurder van de bestelwagen, gehuurd bij Ryder Truck Rental and Leasing, werd na een rit van 2,2 kilometer zonder geweld gearresteerd.

Het is de eerste keer dat Toronto, de grootste stad van Canada, door een terreurdaad van deze omvang wordt getroffen. John Filion, wijkburgemeester, maande zijn inwoners gisterenavond aan hun kinderen "heel goed vast te nemen". "Op dit moment kunnen we enkel maar gokken wat dit voor onze stad betekent. Maar ik denk dat het ons leven fundamenteel zal veranderen."