"Een enorme vergissing": Catt laat tattoo in oogbal zetten, maar dat loopt desastreus af Sven Van Malderen

17u11

Bron: Daily Mail 0 Rv Catt Gallinger

Een Canadees model kan nog amper door haar rechteroog zien nadat ze een tattoo in haar oogbal had laten plaatsen. Catt Gallinger noemt de drastische ingreep een "enorme vergissing". Om anderen te waarschuwen voor de gevaren toont ze nu alle ellende die zij moet doorstaan.

Bij een oogbaltattoo wordt het witte gedeelte van het oog -onder plaatselijke verdoving-voorzien van kleurstof. Dat gebeurt met naald en inkt, net als bij andere tatoeages. Er kan gekozen worden uit één kleur of zelfs figuurtjes.

Maar zo'n 'tierlantijntje' loopt zeker niet altijd goed af. De 24-jarige jongedame uit Ottawa liet de tattoo vorige maand zetten, maar al snel kwam er een paarse vloeistof uit haar oogbal gesijpeld. In het ziekenhuis kreeg ze oogdruppels met antibiotica toegediend.

Facebook Een paarse vloeistof kwam uit haar oogbal gesijpeld.

Daardoor raakte haar oog echter enorm opgezwollen. Catt schakelde over op steroïde oogdruppels, maar na drie weken waren de pijn en het troebele zicht nog steeds aanwezig. Dokters voorspellen dat haar toestand niet meer zal verbeteren, integendeel: de kans bestaat ze volledig blind zal worden aan dat ene oog. Allicht was het gebruikte materiaal niet steriel, met een infectie tot gevolg.

Facebook Haar oog raakte ook enorm opgezwollen.

Maar waarom nam Catt in godsnaam zo'n drastische beslissing? "Ik wilde me meer thuis voelen in mijn eigen lichaam", luidde het antwoord. "Maar nu heb ik mijn lesje geleerd. Eén raad voor wie het toch nog wil proberen: check niet alleen de portfolio van de tatoeëerder, maar praat ook met enkele klanten. En vraag aan collega's of hij een goede naam heeft.