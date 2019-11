“Een daad van wanhoop”: student steekt zichzelf in brand in Lyon omdat hij studiebeurs kwijtgespeeld was

12 november 2019

Honderden studenten zijn voor de zetel van de sociale dienst voor studenten in Lyon bijeengekomen. Vorige vrijdag had een van hen zichzelf daar in brand gestoken. “Het was een daad van wanhoop die veel zegt over onze huidige onzekerheid”, klinkt het.