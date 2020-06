“Een aanzienlijke stap richting gerechtigheid”: demonstranten en familie blij met arrestatie van agenten Floyd-zaak Redactie

04 juni 2020

14u39 0 Betogers in de Verenigde Staten en de familie van George Floyd hebben instemmend gereageerd op de arrestatie van drie agenten die betrokken waren bij zijn gewelddadige aanhouding. Zij worden verdacht van medeplichtigheid bij de dood van Floyd en riskeren een celstraf van veertig tot vijftig jaar. De aanklacht tegen hoofdverdachte Derek Chauvin is verzwaard.

Ondanks de aanhouding van en de aanklacht tegen de agenten, een belangrijke eis van de betogers en de familie, werd gisteren opnieuw op grote schaal gedemonstreerd. Oud-president Barack Obama riep tegelijkertijd op tot hervormingen bij politie en justitie.

“Dit is een aanzienlijke stap richting gerechtigheid”, zei advocaat Benjamin Crump namens de familie Floyd na de arrestatie van de agenten. “Wij zijn dankbaar dat deze belangrijke stap is genomen voordat George Floyd wordt begraven. Tegelijk kunnen wij dit niet vieren omdat een arrestatie nog geen veroordeling is.”



Terwijl in veel steden betogers zich opmaakten voor de negende protestdag, maakte procureur-generaal Keith Ellison van de staat Minnesota de aanklachten bekend. Chauvin, die ruim acht minuten zijn knie drukte in de nek van Floyd, wordt nu ‘tweedegraadsmoord’ (moord zonder voorbedachte rade) ten laste gelegd.

Medeplichtig aan dood Floyd

Hij was vorige week, na zijn arrestatie, aangeklaagd wegens doodslag en een minder zware moordaanklacht, ‘derdegraadsmoord’ (waarbij de dader niet de intentie had om te doden). De familie vindt dat Chauvin de zwaarste aanklacht verdient, moord met voorbedachte rade, maar het openbaar ministerie wil nog niet zover gaan. Justitie moet dan aantonen dat de agent vanaf het begin de intentie had om Floyd om het leven te brengen.

De drie collega’s van Chauvin zijn aangeklaagd wegens medeplichtigheid. Ellison wees erop dat het moeilijk wordt om Chauvin en zijn collega’s veroordeeld te krijgen, gezien de neiging van jury’s om agenten vrijuit te laten gaan.

Een van de weinige veroordelingen in de staat was in 2019. Het ging toen bovendien om een zwarte agent die werd veroordeeld tot ruim twaalf jaar voor het doodschieten van een witte vrouw. “De geschiedenis leert ons dat er nog veel uitdagingen zullen zijn”, aldus Ellison. Hij sloot niet uit dat Chauvin alsnog moord ten laste wordt gelegd.

“Dit is niet genoeg”

Bij de plek waar Floyd overleed, reageerden betogers en bewoners met instemming toen de arrestatie van de drie agenten bekend werd gemaakt. “Dit zijn kleine stappen”, aldus Kenneth Williams, een zwarte oud-militair, die aangaf dat er nog een lange weg is te gaan. Anderen benadrukten dat fundamentele veranderingen nodig zijn bij politie en justitie om herhalingen te voorkomen.

“Dit is niet genoeg”, aldus Jonathan Roldan, die samen met honderden andere betogers demonstreerde in een park in New York. “Wij zullen blijven demonstreren omdat er een structurele verandering nodig is.” Tot nu toe zijn zo’n 9.000 betogers gearresteerd, onder andere omdat ze de avondklok overtreden die in veel steden is ingesteld.

Oud-president Obama riep tijdens een onlinebijeenkomst van zijn stichting My Brother’s Keeper Alliance, die zwarte jongeren bijstaat, op tot hervormingen in de VS. Die moeten ervoor zorgen dat het politiewerk veiliger wordt en dat burgers meer vertrouwen krijgen in de politie. Hij riep alle burgemeesters op om de huidige gedragsrichtlijnen voor de politie te herzien en te veranderen, met inspraak van de bevolking. “Het is belangrijk om dit moment aan te grijpen en ervoor te zorgen dat het eindelijk tot iets leidt”, aldus Obama.