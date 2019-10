“Echtgenote Kim Jong-un al maanden buiten beeld” KVE

20 oktober 2019

16u54

Bron: ANP 0 De echtgenote van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is al zo'n vier maanden niet meer in het openbaar gezien. Dat leidt tot speculatie over de reden van haar afwezigheid, bericht het Zuid-Koreaanse Yonhap News.

Ri Sol-ju verscheen eind juni voor het laatst in de openbaarheid tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan Pyongyang. Staatsmedia in de geïsoleerde dictatuur zouden inmiddels al 122 dagen niet meer hebben bericht over openbare optredens door Ri. Haar echtgenoot Kim legde in die periode zonder haar officiële bezoeken af.

Het is volgens Yonhap ongebruikelijk dat Ri niet meer opduikt in berichtgeving van Noord-Koreaanse staatsmedia. Ze zou doorgaans maandelijks worden genoemd. De zus van leider Kim, Kim Yo-jong, lijkt voor haar in te vallen. Zij vergezelde haar broer onder meer tijdens de herdenking van het overlijden van hun grootvader Kim Il-sung, de Noord-Koreaanse Vader des vaderlands.

Niet eerste keer

Het is evenwel niet de eerste keer dat Ri langere tijd niet is gesignaleerd. Ze is in 2016 ongeveer negen maanden niet in de openbaarheid gezien. Dat leidde tot speculatie over een mogelijke zwangerschap.

