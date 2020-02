“Echte test voor Buttigieg wordt voorverkiezing in New Hampshire” TT

05 februari 2020

14u44

Bron: Belga 0 We mogen nog niet te veel conclusies trekken na de overwinning van Pete Buttigieg bij de caucus in Iowa. De grote test voor hem wordt de voorverkiezing in New Hampsire volgende week dinsdag. Dat zegt professor internationale politiek aan de KU Leuven en Amerikakenner Bart Kerremans. Wel is duidelijk dat Joe Biden en Elizabeth Warren de grote verliezers zijn.

"Er speelden wel wat elementen in het voordeel van Buttigieg in Iowa. Zo was hij burgemeester in Indiana (een staat die ook in de Midwest ligt, red.) en had hij zich heel goed georganiseerd in de staat", zegt Kerremans. Zo had de 38-jarige voormalige burgemeester van South Bend zijn vrijwilligers heel goed voorbereid op de overgang tussen de eerste en de tweede ronde van de caucus, om mensen die in de eerste ronde voor Biden hadden gestemd en in de tweede ronde een andere kandidaat moesten kiezen, naar het kamp van Buttigieg te lokken.

Of Buttigieg bij de topkandidaten zal blijven, kunnen we pas zeggen na de verkiezing op volgende week dinsdag in New Hampshire. Dan vindt daar de eerste gewone primary plaats. "Hij vertrekt in een goede positie en als hij ook daar een goed resultaat haalt, kan hij de vaandeldrager worden voor de meer gematigde kiezer", zegt Kerremans. Buttigieg heeft enkele voordelen tegenover andere kandidaten, omdat hij aanhangers heeft in alle leeftijdsgroepen en een breed politiek ideologisch spectrum dekt. Zo scoort Bernie Sanders, die in absolute aantallen meer kiezers kon overtuigen in Iowa, vooral bij jongeren en is hij uitgesproken links, terwijl de gematigde Joe Biden eerder oudere kiezers aantrekt.

Verliezers: Warren en Biden

De grote verliezers van de Democratische caucus zijn Joe Biden en Elizabeth Warren. "Warren heeft heel hard ingezet op de organisatie in Iowa en het ziet er voor haar heel slecht uit. Ze lijkt de strijd tegen Sanders te hebben verloren, en de kans is klein dat ze dat gaat kunnen rechtzetten tegen de primary in New Hampshire", zegt Kerremans.

Het verlies van Biden kan dan weer te maken hebben gehad met zijn zwakke plekken tijdens debatten, maar die hadden alle kandidaten. "Zijn belangrijkste argument om kiezers aan te trekken is dat hij kan winnen van Donald Trump, maar dat is niet duidelijk gebleken uit peilingen", zegt Kerremans. "Hij staat wel sterk op vlak van buitenlands beleid. Dat bleek ook uit de entry polls bij de caucus, dat wie buitenlands beleid belangrijk vindt, een voorkeur had voor Biden.”

"Biden moet nu winnen in New Hampshire, anders wordt Buttigieg de kandidaat die gematigde kiezers kan overtuigen", zegt Kerremans. Volgens hem wordt Biden bovendien een grote concurrent voor Buttigieg in South Carolina, waar er veel Afro-Amerikaanse kiezers zijn. De caucus in Nevada zou dan weer gaan tussen Biden en Sanders. En Michael Bloomberg? Die komt pas in actie op Super Tuesday (3 maart), en maakt volgens Kerremans nog kans als er na de eerste vier voorverkiezingen geen uitgesproken winnaar is.

Impeachment

Kerremans denkt tot slot niet dat de technische problemen bij de telling van de stemmen in Iowa een invloed zullen hebben op het verdere verloop van de verkiezingen, maar ze zullen er wel voor zorgen dat de Iowa-caucus zelf in vraag wordt getrokken. "De echte discussie komt er binnen vier jaar, niet specifiek over het systeem van de caucus, maar wel over die in Iowa", zegt Kerremans. "Een caucus organiseren is sowieso complex en de opkomst is lager omdat ze op één specifiek moment wordt georganiseerd, en Iowa heeft zijn polepositie in de verkiezingen net omdat er caucuses plaatsvinden, net als New Hampshire als eerste komt met een primary."

De komende verkiezingstijd verwacht Kerremans trouwens een stevig politiek opbod tussen de Democraten en Republikeinen, dat nog versterkt zal worden door het feit dat Donald Trump komende nacht door de Senaat zal worden vrijgesproken in het impeachmentproces. "Het wordt een triomf voor Trump, en hem kennende gaat hij het heel offensief spelen", zegt Kerremans.

Dat voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi Trumps State of the Union gisteren verscheurde, noemt Kerremans dan weer heel onprofessioneel. "Ze leverde zo beeldmateriaal aan dat in heel veel Republikeinse spotjes gebruikt zal worden.”