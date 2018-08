"Echte brein achter aanslagen in Catalonië is nog altijd op vrije voeten en reist door Europa" Redactie

02 augustus 2018

15u54

Bron: Belga 3 De man die vorig jaar de aanslagen in Barcelona en Cambrils zou gepland hebben, is nog altijd op vrije voeten en kan door Europa reizen. Dat schrijft de Catalaanse krant El Periodico. De overleden imam Abdelbaki Es Satty zou volgens de krant niet langer als de vermoedelijke spilfiguur achter de aanslagen gezien worden.

Bronnen bij de gerechtelijke diensten zeggen in El Periodico dat hun hoofdverdachte nog altijd voortvluchtig is. "De terrorist is gelokaliseerd. Hij verplaatst zich regelmatig naar een ander land en blijft in contact staan met andere radicale groepen", zo schrijft de krant.

Imam

Lange tijd werd Abdelbaki Es Satty, een Marokkaanse imam, gezien als het brein achter de aanslagen. Hij zou in het stadje Ripoll geradicaliseerde jongeren geronseld hebben. De imam kwam één dag voor de aanslagen om het leven bij een explosie in een huis in Alcanar, waar de terreurcel vermoedelijk bommen probeerde te vervaardigen.

"De veiligheidsdiensten zijn van mening dat de imam in contact stond met de intellectuele dader van de aanslagen, die zich toen in een stad in het centrum van Europa bevond", aldus El Periodico. Er wordt geen informatie gegeven over de identiteit van het mogelijke echte brein achter de aanslagen.

16 doden

Op 17 augustus 2017 reden terroristen met een bestelwagen in op mensen op de Ramblas, in het centrum van de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Daarbij vielen veertien doden, onder wie ook één Belg. In de badplaats Cambrils, 120 kilometer meer zuidwaarts, werden enkele uren later bij een gelijkaardige aanslag nog eens twee mensen gedood. De twee aanslagen werden opgeëist door de terroristische organisatie IS (Islamitische Staat).