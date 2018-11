“Ebola-epidemie in Oost-Congo is tweede grootste uitbraak ooit” ttr

29 november 2018

23u02

Bron: reuters, belga 0 De ebola-uitbraak in het oosten van de Democratische Republiek Congo is de op een na grootste uitbraak ooit. In totaal vielen sinds de uitbraak in augustus al 426 doden. Dat meldt het Congolese ministerie van Gezondheid vandaag. Alleen de uitbraak in het westen van Afrika van 2013 tot 2016 was groter. Toen werden ongeveer 28.000 gevallen van het virus vastgesteld.

“Deze tragische mijlpaal laat zien hoe moeilijk en ernstig de uitbraak is”, zegt Michelle Gayer, directeur van de afdeling eerste hulp van het International Rescue Committee (IRC). “En het einde is nog niet in zicht”. In Noord-Kivu en Ituri, twee provincies in het noorden van Congo, zijn alleen al 245 mensen aan de ziekte overleden. Het is de tiende epidemie die Congo ooit gekend heeft.



Behalve kinderen raakten intussen ook 39 gezondheidswerkers besmet, en daardoor wordt de hulpverlening nog verder bemoeilijkt. De getroffen regio grenst aan Oeganda en Rwanda. Het risico dat de epidemie zich verspreidt over de landsgrenzen blijft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “heel hoog”, maar het agentschap raadt voorlopig geen reisbeperkingen aan.

Geweld

De veiligheidssituatie in het oosten van Congo maakt het de hulpverleners bijzonder moeilijk om de epidemie in te dijken. Er waren al enkele aanvallen op hulpverleners waarbij ook doden vielen. De hulpverlening werd daarom twee dagen stopgezet, maar is intussen hervat.



Ebola wordt veroorzaakt door een virus en wordt verspreid door vruchtenetende vleermuizen. Het virus wordt overgedragen van mens tot mens via bloed of lichaamsvocht van iemand die besmet is. Wie besmet raakt, krijgt zeer hoge koorts die later gepaard gaat met bloedingen.