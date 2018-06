'Easy Blonde' en 'Filthy Brunette': Zuid-Afrikaans merk heeft spijt van seksistische leuzen op bierflesjes Karolien Koolhof

08 juni 2018

22u28

Bron: AD 0 Het Zuid-Afrikaanse lifestylemerk Vale heeft de etiketten van zijn nieuwe bieren met namen als Easy Blonde en Filthy Brunette terug moeten halen. Het bedrijf kreeg bergen kritiek vanwege de seksistische leuzen.

Met kreten als 'The best head in town', 'the Blonde all your friends have had' en 'Ripe Redhead' bracht het Zuid-Afrikaanse Vale begin deze maand zijn nieuwe biertjes Easy Blonde, Filthy Brunette, Ripe Redhead en Raven Porro (porro is een scheldwoord voor Portugees) aan de man. De kreten en de namen van de bieren schoten echter bij nogal wat mensen in het verkeerde keelgat.

"Slechte publiciteit is niet altijd goed. Sexy is niet altijd seksistisch. Leer het verschil", schreef bierblogster Thandi Guilherme op haar blog Craft Geek. "Alsof een stel kinderen van 14 het gemaakt hebben. #metoo is duidelijk helemaal aan hen voorbij gegaan", schreef haar collega Lucy Corne.

Excuses

Vale kreeg zoveel kritiek over zich heen, dat het bedrijf besloot excuses aan te bieden. In eerste instantie weigerde Vale nog om het bier van de markt te halen, maar het bedrijf veranderde uiteindelijk toch van mening. Alle promotie voor de nieuwe biertjes is inmiddels ook verdwenen van sociale media.

"We waren onbeschoft en zaten verkeerd, waar we onze oprechte excuses voor aanbieden. We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze acties en zijn van plan om het goed te maken." Het label denkt nu na over nieuwe bieren die niemand tegen het hoofd stoten. Vale produceert het bier overigens niet zelf, dat wordt gedaan door een brouwerij waar het merk mee samenwerkt.