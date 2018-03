"Duizendtal mensen in Oost-Ghouta heeft dringende medische behandeling nodig" Redactie

12 maart 2018

18u08

Bron: dpa/afp 0 Het VN-vluchtelingenwerk OCHA heeft opgeroepen tot de dringende evacuatie van meer dan duizend zieken en gewonden uit de door het Syrische leger belegerde Oost-Ghouta, een rebellen- en jihadistenenclave nabij de hoofdstad Damascus. Honderden burgers zijn ook gevlucht uit Afrin.

Volgens OCHA-woordvoerster Linda Tom hebben de mensen een dringende medische behandeling nodig. Onder het duizendtal waarvan sprake zijn er 77 "dringende gevallen".

Sinds vandaag is zowat twee derde van de enclave weer in handen van de regering. Bij het beleg zou tot dusver een duizendtal doden zijn gevallen.

Een van de jihadgroepen die Oost-Ghouta controleren, het radicale Jaish al-Islam (Leger van Islam), meldde vandaag een akkoord bereikt te hebben met Rusland om gewonden uit Oost-Ghouta te evacueren. Om hoeveel gewonden het gaat, en of het niet enkel om rebellenstrijders gaat, is onduidelijk. In Oost-Ghouta zelf zouden, aldus "activisten", sinds het begin van het regeringsoffensief 28 medische instellingen zijn geraakt.

Koerden

In het noordwesten van Syrië zijn dan weer duizenden burgers voor de Turkse militaire invasie uit het Koerdische gebied Afrin gevlucht. Volgens de vanuit Groot-Brittannië opererende website SOHR hebben de afgelopen 24 uur meer dan 2.000 mensen de door Syrische regeringsaanhangers gecontroleerde plaatsen Nobol en al-Sahra bereikt. Daarmee zijn de voorbije dagen al meer dan 16.000 burgers naar de beide plaatsen gevlucht.

Honderden burgers zijn ook de Syrische stad Afrin ontvlucht uit vrees voor de komst van Turkse troepen. Die zijn bij het offensief Operatie Olijftak, gericht tegen de Syrische Koerden, inmiddels opgerukt tot aan de poorten van de stad in het noordwesten van Syrië. Die humanitaire situatie in Afrin is volgens de SOHR "rampzalig". Honderdduizenden mensen lijden er in de regio onder dat de Turken water, stroom en communicatieverbindingen hebben afgesloten.

Turkije en zijn Syrische bondgenoten hebben op 20 januari een offensief gelanceerd tegen de Koerdische militie YPG, die met steun van de VS de regio beheerst.