“Duizenden Soedanese huurlingen in Libië” KVE

24 december 2019

11u32

Bron: ANP Een nieuwe golf huurlingen uit Soedan neemt deel aan het conflict in Libië. De leiders van twee gewapende Soedanese groepen zeggen tegen The Guardian dat zich de afgelopen maanden honderden nieuwe rekruten hebben gemeld. Ze schatten dat al zo'n 3.000 Soedanese strijders actief zijn in het Noord-Afrikaanse land.

In Libië heerst chaos sinds de val van dictator Muammar Kadhafi in 2011. Troepen van krijgsheer Khalifa Haftar belegeren hoofdstad Tripoli, waar de door de VN erkende regering zetelt. Beide partijen hebben buitenlandse bondgenoten en worden gesteund door milities. Haftar zou onder meer gebruik maken van Russische huurlingen.

The Guardian sprak commandanten van Soedanese groepen die ook aan zijde van de krijgsheer vechten. Een van die leiders vertelde dat meer jonge strijders arriveren dan hij kan opvangen. Veel van de nieuwe rekruten zouden in eigen land hebben gestreden tegen het regime van Omar al-Bashir, die eerder dit jaar is afgezet.

De huurlingen zeggen uiteindelijk te willen terugkeren naar hun thuisland om daar tegen de nieuwe machtshebbers te vechten.