“Duizenden migrantenkinderen seksueel misbruikt in VS” kv

27 februari 2019

01u32

Bron: Axios, NBC News, BBC 0 Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 4500 klachten ontvangen over het seksueel misbruik van migrantenkinderen die tussen 2015 en 2018 werden opgevangen in opvangcentra. Dat blijkt uit documenten die werden gepubliceerd door het Amerikaanse Congreslid Ted Deutch, een Democraat uit Florida. Ook het ministerie van Justitie kreeg 1303 bijkomende klachten over seksueel misbruik van niet-begeleide minderjarigen tijdens dezelfde periode. Het is nog onduidelijk of er overlappingen zijn tussen de dossiers die werden ingediend bij beide ministeries.

De cijfers werden aangehaald tijdens een hoorzitting van de Juridische Commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de scheiding van migrantenouders van hun kinderen.

In minstens 178 gevallen hebben de aanklachten betrekking op medewerkers van de instellingen waar de kinderen en jongeren werden opgevangen. “Dat komt gemiddeld neer op één geval per week van seksueel misbruik van een niet-begeleide minderjarige door een personeelslid”, aldus Ted Deutch. In 19 gevallen gaat het om een volwassene die geen medewerker is van het centrum. In 851 zaken gaat de klacht over een andere minderjarige. In 254 gevallen is de dader onbekend.



Het zou onder andere gaan om seksuele relaties, het tonen van pornografische video’s aan kinderen en ongewenste aanrakingen.

Kinderopvangdiensten

De centra waar de migrantenkinderen worden opgevangen, nadat ze van hun ouders gescheiden werden na het betreden van de VS, worden opgevolgd door het Bureau voor de Hervestiging van Vluchtelingen (ORR - Office of Refugee Resettlement) dat deel uitmaakt van het ministerie van Volksgezondheid.



De hoorzitting werd ook bijgewoond door Jonathan White, directeur kinderprogramma’s bij het ORR. Hij wees erop dat de aanklachten niet lopen tegen rechtstreekse medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid. “Ik zal die verduidelijking maken, maar dat maakt wat er is gebeurd niet minder verschrikkelijk”, reageerde Deutch.

Volgens Caitlin Oakley, een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid, worden de opvangcentra gerund door kinderopvangdiensten die daartoe de nodige vergunningen hebben.

“Dit zijn kwetsbare kinderen in moeilijke omstandigheden”, deelde Oakley mee in een verklaring aan nieuwswebsite Axios, die als eerste met de informatie naar buiten kwam. “Wanneer er beschuldigingen zijn van misbruik, seksueel misbruik of verwaarlozing, dan worden die ernstig genomen en het ORR zal dan snel een onderzoek instellen en reageren.”