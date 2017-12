"Duizenden IS-strijders geëvacueerd uit Raqqa, geen honderden" TK

16u38

Bron: Belga 0 REUTERS Koerdische strijders in Raqqa Het geheime akkoord dat de Koerdische strijders en de VS in oktober sloten met IS over de ontruiming van de Syrische stad Raqqa, ging niet over "minder dan 300" jihadisten, maar "enkele duizenden".

Dat zegt Talal Silo, bevelhebber en woordvoerder van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Krachten (SDF). Silo is drie weken geleden gedeserteerd en verblijft in Turkije. Hij was twee maanden geleden de man die vertelde dat de deal zo'n driehonderd terroristen betrof. De inhoud van dat akkoord bepaalde dat elke achtergebleven IS-strijder in Raqqa geëvacueerd zou worden met bussen van de Koerden.

Silo zegt nu volgens Reuters dat destijds rapporten over "zware gevechten tussen rebellen" in de stad werden verzonnen om het potje van het geheime akkoord gedekt te houden. Het akkoord, aldus de voormalige SDF-bevelhebber, werd mede gesloten door een "Amerikaanse functionaris van de internationale coalitie". Die wordt niet bij naam genoemd.

Silo's relaas bevestigt wat al een tijdje bekend was - dat de ontruiming niet alleen "enkele plaatselijke IS-jihadisten" betrof. Washington blijft evenwel in ontkenningsmodus. Volgens Washington zijn het relaas van Silo en de bevindingen van de BBC - dat voor de evacuatie 50 vrachtwagens, dertien bussen en honderd IS-bussen werden ingezet - "valse narratieven", vermoedelijk opgesteld door Turkije om de VS en hun Koerdische bondgenoten in Syrië in opspraak te brengen.