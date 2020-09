“Duitsland wil 2.000 vluchtelingen opvangen na brand in kamp Lesbos” kv

09 september 2020

21u43

Bron: Belga 0 Duitsland zou na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos 2.000 van de ruim 12.000 dakloze migranten moeten opvangen. Dat heeft minister van Ontwikkelingshulp Gerd Müller gezegd aan ARD. Duitsland moet het voortouw nemen met een "teken van menselijkheid".

Meerdere Duitse deelstaten hebben al aangegeven dat ze migranten zouden kunnen opvangen en noemden daarbij ook concrete aantallen. Daarvoor hebben ze echter de toestemming van de federale overheid nodig, die dan ook het merendeel van de kosten moet dragen.

"Ik ben persoonlijk van mening dat we moeten ingaan op de aanbiedingen van de Duitse deelstaten", zei Müller. Tot dan was de regering nog niet zover gegaan in haar verklaringen en zei ze niets meer dan dat Duitsland Griekenland zou helpen.



Müller riep ook andere landen van de Europese Unie op om migranten uit Griekenland op te vangen. "Acht sterke landen kunnen dit probleem nu oplossen", zei hij. "Ik roep Frankrijk en andere landen op: we kunnen niet wachten tot het laatste."

Hij uitte ook kritiek op de Europese Commissie. "Het was te voorzien dat een dergelijke catastrofe zich zou voordoen", aldus de minister die ook aanklaagt dat hij "nog geen signaal uit Brussel" heeft gehoord.